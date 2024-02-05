台南1名58歲楊姓男子，與陳姓男子（三七仔）是應召站成員，楊男是應召站司機，負責搭載應召女子前往指定地點，與不特定男客從事性交易行為，警方監聽陳男電話後查獲，依妨害風化罪遭檢察官提起公訴，法院審理後依共同犯圖利媒介性交罪7罪各判4、5月不等，應執行有期徒刑7月，可易科罰金。

判決指出，55歲楊姓男子，與陳姓男子是應召站成員，楊男是應召站司機，負責搭載應召女子前往指定地點，陳男為（三七仔），分別於2017年11月至2018年3月，分別載送如意、奶茶等數名應召女子前往台南市區內汽車旅館及飯店，分別以2500-4500元之價格與不特定男客從事性交易，以此等方式共同媒介性交易以營利。媒介成功部分總計獲得報酬6百元。

法官審酌，被告不思以正當職業謀生，竟參與應召站成員媒介性交之行為，以手機為聯絡工具，聯絡或載送女子至旅館從事性交易而圖利，對社會善良風俗危害非輕，依共同犯圖利媒介性交罪7罪各判4、5月不等，應執行有期徒刑7月，可易科罰金。可上訴。