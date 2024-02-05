許多人在外排便後，都會使用衛生紙擦拭屁股，不過到底怎麼「擦乾淨」，卻讓不少人感到一個頭兩個大。一位女子近日求助，每次她排便結束都會把屁股擦乾淨，但穿上內褲之後，總還是會沾到殘便，讓她好奇是否該看醫師，貼文曝光後引發熱議。事實上，大腸直腸科醫師陳威智過去就曾說明，肛門清潔應該先濕後乾、一蘸二擦三轉，若只靠衛生紙擦到完全乾淨，不但有可能傷害肛門，甚至進一步引發紅腫、疼痛、感染。

原PO在Dcard發文表示，雖然她每次排便完都會用衛生紙把屁股擦乾淨，但之後只要內褲卡進肛門、屁股縫，都會有殘便卡在內褲上，讓她忍不住擔心自己的健康狀況，「需要去看醫生嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「濕紙巾擦可能會比較乾淨？」、「用濕紙巾不傷屁屁，也比較擦得乾淨，怕過敏可以用寶寶那種」、「可以去買可擦屁的濕紙巾試試看～我也都用濕紙巾擦好擦滿」、「一定要用濕紙巾啊啊啊啊啊」。

根據本站過去報導，陳威智曾指出，擦屁股時最好遵循「一蘸二擦三轉」原則，首先將衛生紙垂直輕壓肛門，接著單向往後擦拭，最後左右各擦半圈，「就算最後還留有一點淡黃色，也只要等洗澡時再處理就可以了」，混用乾、濕衛生紙時，則應先濕後乾；陳威智強調，肛門不太可能只靠衛生紙就擦到完全乾淨，過度重複用力的擦拭，不但有可能傷害肛門，甚至進一步引發紅腫、疼痛、感染。