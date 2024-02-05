資深藝人李亞萍早年以一首《醒來吧！雷夢娜》在秀場一炮而紅，曾被封為香江四大歌后之一，1978年嫁給男星余天後育有兩女一子，孩子們也陸續進演藝圈工作，兒子余祥銓近年時常出現在各大綜藝節目上；日前余祥銓透露媽媽李亞萍脾氣火爆，曾有一次逆行還和其他車主槓上。
余祥銓日前在《小姐不熙娣》提到媽媽李亞萍脾氣很容易爆炸，以前家裡住北投，出行依賴山路，遇到要會車時，對方不讓李亞萍也不讓，互按喇叭後又互相飆罵，李亞萍聞到對方身上有酒味，立刻跳到對方車頂拿高跟鞋敲車體，當時余祥銓和姐姐們都還很小，目睹李亞萍的行為後全坐在車上爆哭。他還爆料李亞萍以前會邊化妝邊開車，有一次逆向行駛被按喇叭，李亞萍直接搖下窗戶對罵。
余祥銓坦言余天以前脾氣也很火爆，疑似李亞萍被電視台為難，余天氣到拿椅子砸導播室，夫妻倆都相當真性情。而余祥銓年輕時負面傳聞纏身，近年隨著年齡增長，逐漸擔起家庭的重任，成熟穩重了很多。
★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。