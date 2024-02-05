美國女星達珂塔強生（Dakota Johnson）因出演電影《格雷的五十道陰影》系列走紅，在IG擁有高達563.6萬粉絲追蹤的高人氣。近日為宣傳新電影，直接將蜘蛛裝火辣穿上身。

達珂塔強生精緻五官搭配精準衣著眼光，是許多粉絲心目中的時尚指標，近日遠赴巴西參加由《VOGUE》舉辦的嘉年華晚宴。挑選的服裝也別有用心，為新電影《蜘蛛夫人》宣傳，直接將角色「蜘蛛夫人」穿在上身亮相。

蜘蛛亮片裝透紗連身禮服，集結眾多水晶，細細拼排出蜘蛛網圖案，全身微透視材質，搭配同款頭紗造型，性感神秘又華麗，達珂塔強生好身材若隱若現，散發強大氣場，一出場便成為眾人焦點。達珂塔強生也透過IG曬出美照，吸引許多粉絲驚艷留言：「漂亮!巴西愛你，謝謝你來」、「我的宇宙」、「女王我們愛你」。