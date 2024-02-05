許多人過年期間都會準備一包紅包給爸媽，不過若平時就有上繳孝親費的習慣，可能會讓人感到負擔過重。一位剛出社會的女子表示，自己每個月都會給爸媽1萬元孝親費，結果最近轉帳完才想起快過年了，「是不是還要再額外準備紅包啊…」，貼文曝光後引發熱議，許多人發現她的銀行帳戶只剩526元，紛紛勸她放棄包紅包。

原PO在Dcard以「每個月都有給孝親費，還要包紅包嗎？」為題發文指出，自己畢業後每個月都會上繳1萬元給爸媽，最近她也照舊轉帳1萬元，此時她才發現準備過年包紅包了，但她的銀行帳戶轉完帳後只剩下526元，經濟狀況不是很好的原PO因此陷入兩難，「我也不是多好過…但又覺得好像過年一定要包給紅包給爸媽…搞得現在自己有點尷尬」。

對此，許多網友紛紛回應，「這個數字已經不是妳想不想包，而是妳能不能包了吧…」、「我自己也是每月給1萬，但這個月打算跟紅包包在一起、包多一點這樣，感覺應該會比較好」、「我平常有給孝親費，過年就是包個600＋刮刮樂意思意思」、「不是要不要，而是妳有沒有餘裕」。

另外知名兒童雜誌《巧連智》先前曾分享紅包行情，爸媽或公婆6000元、祖父母3600元、自己的小孩600至1200元、親友小孩600元。