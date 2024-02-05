為了避免韓國瑜當上立法院長，傳有綠營醫界大老穿梭白綠陣營試圖促成合作，而對民進黨爆料，民眾黨主席柯文哲主動致電醫界大老推銷「珊昌配」，遭民進黨拒絕，柯文哲則反駁，揚言提告。前立委郭正亮5日在《新聞大白話》節目強調，若是白營提，會被說蛇吞象玩那麼大；若是綠營提，豈非公然拋棄游錫堃？沒人承認之下，可理解為柯文哲也想保護那個人，留點情面。最好不是政壇的人，事情可以就這樣過去了。

「我覺得綠白這個問題，真的很麻煩！」郭正亮表示，因為陳永興醫師，大家都認為他是一個不會說謊、很正直的人，「這個不干他的事嘛，他何必寫出來？一定是他聽到就是如此！」可是這個珊昌配，實在是太嚴重了！珊昌配如果站在民眾黨這一邊：是我提的？那我是要蛇吞象是不是？人家就會覺得說：你怎麼玩那麼大？如果是民進黨這邊提的，那你豈不是要拋棄游錫堃嗎？「這是背叛游錫堃耶！這誰能承擔吶？」

「所以變成沒有人能承認，這個珊昌配到底從何而來！事實上我覺得，柯P...乾脆就把那個人的名字講出來嘛？」郭正亮強調，因為柯文哲覺得很冤枉，說：這個不是我們提的，是我轉述！主持人王淺秋提到，今天自己問了周榆修，他也不回答，只說有一個人。郭正亮說，「講白了齁，我在政壇這麼久，碰到這種羅生門，我會把它理解成，柯文哲也想保護那個人！留點情面。」

郭正亮直言，「從政...日後還會相見嘛，所以我就留點情面！雖然我知道是誰。坦白說，我實在難以想像，民進黨有人敢提珊昌配？賴清德、林佳龍或卓榮泰，我真的難以想像，因為你這個豈不是公然要拋棄游錫堃嗎？這種事情怎麼會做得出來？而且黃珊珊連一天立委都沒幹過！一進來就要讓她當院長，這像話嗎？所以比較能夠想像，那是中間人提的，但是那個中間人是誰？」

郭正亮指出，最好那個不是政壇的中間人，那我們就可以說：哎呀，年少無知啊，就原諒你吧！這樣子這件事情就可以這樣讓它過去了。