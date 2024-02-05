烏克蘭裔日本籍模特兒椎野卡洛琳娜（Karolina Saluk）日前才當選最新一屆「日本小姐」，怎料，卻被爆出她和一名已婚男醫師有不倫婚外情，一開始堅決否認的她，今（5）日透過經紀公司承認有不當男女關係，並退還日本小姐后冠。

據悉，椎野卡洛琳娜雙親均是烏克蘭人，之後父母離婚，在她5歲時母親和日本人再婚後定居在日本，去年終於取得日本國籍，並在今年第56屆日本小姐選美中贏得冠軍。怎料，卻遭圈內知情人士爆料，26歲的她正和一名45歲整容外科醫生在一起3年，對方是已婚並且有小孩的身份。

據日媒《週刊文春》報導，椎野卡洛琳一開始否認和對方交往，並表示沒有發生過關係，之後又說是在不知情的狀況下當小三，並不知道對方已婚身份，「日本小姐協會」也發聲明指出，椎野卡洛琳是被自稱單身的已婚男欺騙，不應該責怪她。

怎料，椎野卡洛琳經紀公司今（5）日發表聲明，透露椎野卡洛琳以為對方已經離婚才會開始交往，但在交往過程中，發現到對方還是已婚身分，但仍選擇繼續交往，並表示椎野卡洛琳第一時間是因為「太害怕了」，所以不敢說出真相。

椎野卡洛琳也在IG發文，向外男醫師妻子、家人及其他相關人士道歉，和前幾天解釋的內容有些差異，她說「因為困惑和恐懼，不敢說出真相。」並表示已退還后冠，協會也已經接受，這次日本小姐冠軍以「空缺」處理。