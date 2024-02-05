國民黨立委賴士葆回顧蔡政府開放美國萊豬進口的作法，大歎台灣是全世界最矛盾的國家，要求政府說明「台灣沒有萊豬」的真相。(本報資料照)

台中市政府食安處檢出台糖安心豚梅花豬肉片含瘦肉精「西布特羅」，行政院食安辦公布檢驗結果卻零檢出。國民黨立委賴士葆回顧蔡政府開放美國萊豬進口的作法，大歎台灣是全世界最矛盾的國家，要求政府說明「台灣沒有萊豬」的真相。

賴士葆在臉書發文說，台中市政府食安處公布六次檢驗結果，台糖安心豚梅花豬肉片含有西布特羅，中央公布檢驗的樣本卻是未含瘦肉精，中央與地方的檢驗方式都一致，結果卻是南轅北轍，過年到了，肉品消費需求大，真相未釐清，民眾陷入兩難。

賴士葆指出，美國萊豬進口至今仍是民眾心中的痛，因為犧牲食安並未換取任何實質經貿利益。台灣是全世界最矛盾的國家，我們的法律禁止使用瘦肉精，民進黨在野的時候要求瘦肉精零檢出，等到執政之後，為了經貿利益犧牲人民健康，大逆轉允許含瘦肉精的美國萊豬進口，並且不許標示有否含萊劑，以至於人民無從分辨所吃的美豬是否為萊豬。

賴士葆舉例，去年10月爆發進口美豬的公司將產地標示為英國或加拿大，就引發進口美豬洗產地的疑慮。

賴士葆表示，衛福部食藥署說兩年多以來，台灣不管從美國進口或其他國家進口豬都沒有檢出萊克多巴胺。他要請問蔡政府，當初社會紛擾許久的民怨，是蔡政府允許國際許可的標準值之下的萊豬可以進口；現在所謂的「台灣沒有萊豬」，是沒有任何萊劑的萊豬？或在國際許可標準值之下的萊豬？或因為不標示萊劑所以無從知曉？

賴士葆進一步指出，這件事關乎民眾的健康，社會大眾有必要知道真相，如果都沒有任何萊豬進口，那麼當初大陣仗地舉辦公投讓萊豬進口，所為何來？

賴士葆強調，既然西布特羅的毒性比萊克多巴胺強千倍，那麼台糖瘦肉精的疑慮就不能輕忽，沒有任何模糊空間。中央與地方政府要共同複檢，讓真相水落石出，守護民眾食安，絕對不能像過去蔡政府允許萊克多巴胺在國際標準值之下就可以存在，更不要像上次橫柴入灶地宣告地方自治法萊豬零檢出是違憲的荒謬情形。