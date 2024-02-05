由於大陸股市近來連續下跌，中國推出一系列強化流動性的金融政策與房地產救市方案未能見效，5日起將股市下跌原因指向違法團夥與個人操縱股價、製造交易假象來誘騙投資者，再進行清倉式砸盤出貨等「惡意做空」手法影響股價，證監會已會同公安機關迅速收網依法追責。

據《財聯社》引述大陸證監會網站公告指出，近期股市持續波動，部分不法分子非法牟利，損害投資者合法權益，證監會加大交易行為監管力度，豐富線索篩查手段，統籌安排專項核查，加強「穿透式」交易監控，運用多維技術手段收集市場情報，會同公安部開展聯合研判，發現多起涉嫌操縱市場惡意做空案件。

公告說，某違法團夥控制100餘個證券帳戶操縱某股票，利用連續拉抬、對倒交易等手法影響股價，其後又伺機清倉式砸盤出貨，導致個股價格盤中閃崩、連續跌停，累計賣出27億元（人民幣，下同），非法獲利約1.3億元。

其次，某投資機構實控人通過打壓股價、低位吸籌、連續拉抬等手法操縱20餘檔股票價格，導致個股價格快速波動，甚至日內出現「天地板」（一天內股價觸及漲停與跌停）等極端行情，從中交易非法獲利1.4億元。

還有某違法分子利用資金優勢，動用數億元在期貨交易所眾多期貨產品頻繁虛假報單，製造交易假像，誘騙其他投資者，並借機賣出獲利4000餘萬元。

證監會說，將堅持對影響股市穩定運行、損害投資者合法權益的違法行為快速反應、堅決查處，並會同公安機關迅速開展收網行動，嚴肅依法追責。

證監會表示，操縱市場惡意做空，嚴重侵蝕老百姓的「錢袋子」，已經站到了全體股民的對立面，擾亂股市健康穩定運行的正常節奏。證監會將保持「零容忍」高壓態勢，堅決重拳打擊，讓膽敢違法操縱、惡意做空者「傾家蕩產、牢底坐穿」。在此警示，莫要以身試法、火中取栗。

大陸證監會此項宣告目的是以一些未具名的案例來警告在大陸股市做空的股民與機構，藉此向市場喊話，警告股市交易人勿打壓股市，在市場信心薄弱時做空獲利，並在政府大力做多時與影響股市的信心，甚至不吝祭出重罰，其目的是希望挽回股市持續下跌的頹勢。以過去經驗，當證監會放警警告與喊話要依法對做空者究責時，隔日股市幾乎都會出現價格穩定、交易清淡的現象，暫時不會較大市場波動。