南韓男星李昇基去年4月與小他6歲的演員李多寅結婚，女方被起底家庭複雜，曾涉及經濟犯罪案件，但李昇基對老婆不離不棄。5日傳出好消息，兩人順利升格新手爸媽。

兩人於去年11月宣布懷孕喜訊，綜合韓媒報導，李多寅已平安生下龍寶寶，李昇基隨後也透過經紀公司Human Made證實好消息，回應「李昇基今天迎來了一位女兒」，首曝光孩子性別。

李昇基和李多寅感情自從公開後就風波不斷，對於太太的父母被指涉嫌炒股貪汙260億韓元（約60.5億台幣），李昇基先是點名有記者沒求證就報導，接著心疼和李多寅交往之初，就被身邊友人勸分手，但他覺得李多寅無法選擇自己父母和原生家庭，兩人會抱持贖罪的心情繼續生活下去，對李多寅始終不離不棄。

李昇基去年求婚成功時，曾以手寫信分享喜悅「我決定和我深愛的李多寅小姐一起度過餘生，不是以戀人身分，而是以夫妻身分」。去年傳出懷孕消息時，李多寅正在趕拍《MBC》電視台的電視劇《戀人》，李昇基剛結束選秀節目《Peak Time》主持工作，如今夫妻可謂家庭事業兩得意。