三星合併子公司案 李在鎔獲判無罪 23:042024/02/05 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 首爾法院5日裁定，三星電子會長李在鎔在2015年合併三星旗下子公司案無罪。檢察官指稱，合併案的目的在強化李在鎔對三星集團的控制權，要求法院判處李5年監禁。李在鎔否認有任何不法，稱合併決策有利股東。檢察官仍可對裁決提出上訴。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《汽車股》東陽1月營收創同期高 AM營收締造最強單月 《國際產業》2015公司合併違法遭訴 李在鎔如今全身而退 朱立倫贊同「國會特偵組」：韓江配將扮演最關鍵角色 #三星 #李在鎔 #合併 #檢察官 #法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳子嘉預言賴清德新內閣慘了！ 點名1人「不會聽柯建銘的」 08:032024/02/05 政治 韓國瑜當院長！游淑慧曝僑界「報復性開心」：也難過1事 19:082024/02/05 政治 公開艾菲爾算出「韓江勝」影片幫平反 許聖梅：不要駡老師啦 11:132024/02/05 政治 影》韓國瑜上任首公開行程 合體周萬來現身 10:012024/02/05 政治 韓國瑜曝首日沒到立院原因 郭正亮親自證實：那天有見面 08:442024/02/05 政治 韓國瑜「院長處女秀」今主持朝野協商！ 藍綠不爽白：為何選「這天」 09:102024/02/05 政治 立法院長選舉「綠白合」爭議 蔣萬安：相信國民黨有戰力 11:442024/02/05 政治 「電話門」 風波！民眾黨提告民進黨、吳崢求償100萬 14:372024/02/05 社會 預言柯營2026命運！ 前扁辦主任喊話賴「藍綠和解」突破困境 13:482024/02/05 政治 無業男辦性愛闖關「冠軍千萬獎金」 6女上當人財兩失 21:372024/02/05 社會 台積電死敵慘了？3奈米良率「0％」超嚇人 老手驚爆真相 11:422024/02/05 財經 黑韓產業鏈再起？ 蔣萬安：人民福祉是韓國瑜最優先考量 11:542024/02/05 政治 挺國會特偵組 吳宗憲：每個立委都是特偵組成員 18:212024/02/05 政治 珊昌配可能性是0？羅智強揭綠白心機：在玩「政治吹牛」 00:012024/02/05 政治 白營將搶下召委？ 郭正亮揭「兩大黨都要找你」殘酷真相 08:142024/02/05 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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