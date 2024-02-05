首爾法院5日裁定，三星電子會長李在鎔在2015年合併三星旗下子公司案無罪。檢察官指稱，合併案的目的在強化李在鎔對三星集團的控制權，要求法院判處李5年監禁。李在鎔否認有任何不法，稱合併決策有利股東。檢察官仍可對裁決提出上訴。