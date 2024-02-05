根據金融服務公司路孚特理柏（Refinitiv Lipper）統計資料顯示，美國大型成長型股票基金繼去年全年狂飆40.5％後，1月漲幅達3％，獲利潛能亮眼的科技巨擘為最大功臣。

雖然今年1月美股漲勢相對溫和，三大指數漲幅在1.9％至2.5％之間，但投資人熱烈預期聯準會（Fed）40年最激進升息循環告終，而且近期美股再創新高，預料強勁的市場動能可望延續，激勵市場信心。

值得一提的是，去年稍晚科技巨頭引領美股大幅走高，令投資人對今年股市前景更加樂觀。去年美股基金平均漲幅達21.3％，單單第四季便飆漲將近12％。

反觀去年1月，儘管股市表現可圈可點，但投資人仍對2022年股市慘遭血洗還心有餘悸，而且當時聯準會持續大舉升息，致力遏阻通膨巨獸，因此投資人對股市後市沒有太大的信心。

然而部分分析師就沒有這麼樂觀，認為投資人可能對聯準會決策和降息展望過於自信。聯信財富管理公司（Comerica Wealth Management）投資長林奇（John Lynch）表示，市場已經反應聯準會今年將激進降息，較過去一年多來的緊縮政策大幅轉向。

聯準會去年將利率升至5.25％至5.5％區間的22年高點，已連續4次例會按兵不動。林奇預期聯準會6月開始調降利率，今年總共降息3次，但市場反應顯示，投資人預期降息多達5至6次。

報告顯示，國際股票基金繼去年上漲16.3％後，1月平均下跌0.8％。債券基金表現持平，專注於投資級公司債的債券基金繼去年平均上漲5.8％後，1月微跌0.02％。

另一方面，美國銀行（BoA）引述研究機構EPFR統計數據顯示，截至1月31日止的當周，全球股票基金吸金201億美元，其中美國股票基金吸引92億美元資金流入。