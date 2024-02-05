以往公務員被視為鐵飯碗，就算考試多年也想擠進去，一名網友感嘆如今國考人氣不再，去年高考普考的報考人數，比起十年前就少了一半以上，好奇鐵飯碗是何時走下坡，引起眾人討論，有人更譏諷現在投入公職真的是在做功德。

一名網友在PTT八卦板發文表示，6、7年前PTT國考板一直都是熱門看板，現在也找不到了，對比十年來高普考報考人數，101年高考有72,330人，112年砍半34,264人，101年普考報考有88,777人，112年只有32,156人，至於初考人數112年已不到2萬人，14年減少79%，認為未來應該會更慘，好奇「什麼時候公務員從鐵飯碗變成廢到笑？」

貼文引起熱議，「因為鐵飯碗那時候外面只有22K」、「現在公務員就貧戶啊，隨便公司屌打」、「依過往經驗景氣差時國考就熱門」、「以前公務員穩穩拿薪水可以買房買車，現在有點難了，貸40年都退休了」、「公務員薪水太低了，優點只剩穩定，穩定低薪做功德，悲哀」。

不少人直指年金改革是分水嶺，「退休俸改了之後吧」、「年金改革後誰想考？」、「沒終身俸腦袋撞到才進來」、「認真說，塔綠班執政後真是如此」、「感謝我黨摧毀文官制度」、「退休金被砍到跟勞退一樣，別進來吧」、「現在考沒月退薪水又低」。

也有網友認為公務員依舊缺人，「有一部分也因為少子化，加上有些有年齡限制但有很多缺，還是名額很少，很多人搶」、「文組科系還是算競爭吧，畢竟不考公務員是要喝西北風嗎」、「行政文組的錄取率還是很低」、「只剩高考行政類勉強還行」。