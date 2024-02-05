南韓資深演員南宮遠(洪京一)因俊俏、像西方人的外貌，而有著「雕刻美男」、「韓國葛雷哥萊·畢克」的稱號，據韓媒報導，南宮遠在今（5）日下午在首爾峨山醫院高齡去世，享耆壽90歲。

南宮遠於1959年參演導演申相玉執導的電影《獨立協會與青年李承晚》出道，憑藉帥氣的外貌和180公分的身高獲得高人氣。活耀於1960年代、1970年代韓國電影界，一生中總共出演了345部電影，最後一部電影作品為1999年的《愛》。南宮遠曾在1973年和1981年接獲得有「韓國奧斯卡獎」之稱的大鐘獎男主角獎。在2011年曾在韓劇《女人的香氣》扮演女配角徐孝琳的父親。

南宮遠曾任韓國電影演員協會會長、韓國電影人協會會長等職務。2016年他獲得韓國政府頒發的銀冠文化勳章，表揚他作出的貢獻。兒子前國會議員洪政旭也在IG上發文悼念，寫下「我活著的每一刻都很自豪和很高興，成為我父親的兒子。 感謝大家的慰問。」

南宮遠葬禮將在8日上午9時30分，將葬於京畿道抱川市光陵紀念公園。根據死者遺願，葬禮將以家庭葬禮方式舉行，不接受鮮花和弔唁。