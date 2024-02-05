澳洲男星雅各艾洛迪（Jacob Elordi）參演電視劇《高校十八禁》走紅，後續在《親親小站》系列電影表現亮眼，成為新生代男神；不料近日他和電視台工作人員爆發衝突，雅各艾洛迪一氣之下抓著對方的喉嚨將人往牆上推，粉絲得知後也對該名記者發出死亡威脅。

事件發生在雪梨郊區的飯店外，知名電台節目工作人員喬許亞福克斯過去時常為了吸睛故意搗亂，他向雅各艾洛迪詢問能否提供一些洗澡水作為生日禮物，這是雅各艾洛迪參演作品中的橋段，洗澡水在該劇中帶有性意味，當下雅各艾洛迪要求對方停止拍攝並刪除影片，沒想到事態卻再次升級。

喬許亞福克斯拒絕了他，並表示這是唯一的證據，沒想到這直接惹怒雅各艾洛迪，他將喬許亞福克斯推到牆上，雙手掐住對方喉嚨，目前警方表示正在調查此事，並在聲明中提到喬許亞福克斯聲稱被雅各艾洛迪攻擊，但他沒有受傷，警方會持續調查。

雅各艾洛迪尚未回應此事，不過目前他正處於事業上升期，帥氣的外型已經獲得大量粉絲關注。喬許亞福克斯的社群已經設置限制網友留言，但仍有許多粉絲在底下怒罵：「就是你騷擾我老公雅各艾洛迪的嗎？」、「我們只想知道事情真相」。