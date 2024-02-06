歐盟統計局5日公布，2023年12月歐元區生產者物價指數（PPI）年跌10.6％，創三個月來最大跌幅，市場預估為年跌10.5％，其中能源價格跌幅擴大至27.5％。若按月來看，12月PPI月跌0.8％，跌幅創2023年5月以來最大，但符合市場預期。