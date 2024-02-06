即便歐元區去年12月PPI年跌10.6％、月跌0.8％，顯示通膨降溫。但分析師認為歐元區經濟前景未明，歐洲央行（ECB）短期內應該不會貿然降息。

#PPI #歐元區 #三個月來 #最大跌幅 #歐盟統計局