對於綠白間各說各話的「電話門」事件，民眾黨對民進黨、民進黨發言人吳崢提起民事訴訟求償100萬元。媒體人林裕豐也分析，民眾黨為何只告民事不告刑事。

立法院正副院長選舉落幕，傳出民眾黨主席柯文哲與綠營在投票前暗喬「珊昌配」，輿論譁然，並引發綠白間各說各話的「電話門」事件。

民眾黨副秘書長許甫5日在律師陪同下，前往地方法院對民進黨、民進黨發言人吳崢提起民事訴訟求償100萬元。

對此，媒體人林裕豐在《關鍵時刻》分析，民眾黨為何只告民事不告刑事。

林裕豐指出，如果告刑事，檢察官分別會問被告以及告訴人，屆時會把所有通聯紀錄調出來。但很多事情可能不想被大眾知道，就糗大了。因此不能告刑事，否則會衝過頭，沒辦法踩剎車，案件可能會「開花」。

林裕豐說，反觀民事不一樣，原告把證據呈現給法院，法院不論判100萬元或判1萬元，民眾黨講話就大聲了。並且民事法官不會主動去問通聯記錄？誰打電話？不會主動去問。如果輸了，只要喊喊司法不公，就翻篇了。

林裕豐也形容，被告的民進黨發言人吳崢也是很穩的樣子，因為面對刑事訴訟和民事訴訟的壓力是完全不一樣的，他也知道民眾黨只是為告而告，是否會贏真的不重要。

林裕豐強調，民眾黨沒有告關鍵人陳永興，大家就可以看出來，他們只是想走個過場，事情過了就算了！