台灣已邁入高齡化社會，退休宅商機龐大！根據內政部戶政司統計，台灣截至2023年12月，55至65歲人口數逼近400萬人，這批準退休族或是已退休族，已有不少人開始為下一個人生階段進行規劃，包括「銀髮宅」、「養生村」、甚至「休閒渡假宅」等產品各有其擁護者；惟在國人「有土斯有財」的傳統觀念下，退休宅呈現「買大於租」的趨勢。

根據《財訊》與波仕特線上市調於去年聯手進行的「退休宅認知與接受度」調查顯示，高達66.7％民眾認為，退休後最理想的居住方式就是在「自宅」中退休；有31％民眾可接受「自購」方式入住退休宅；同時也有49.4％民眾認為，不管是自購還是繳交月費都能夠接受，顯現多數民眾對於退休宅呈現「買勝於租」的看法。

看準退休宅的龐大商機，包含潤泰集團「潤福養生村潤福生活新象」、「長庚養生村」、「聖恩西湖松園會館」、「好好園館」、台灣房屋銀髮友善園區「亞洲健康智慧園區」，和台中品牌建商久樘開發南投鹿谷新案「杉也先生」等產品，因分別具備飯店式經營管理、醫療機構進駐、擁有優美環境等不同特色，各有擁護者。

據悉，以承租方式入住退休養生機構者，雖然可享受機構內各項完善服務，但可能面臨年齡與健康方面的門檻要求，甚至多數需準備一筆為數不少的保證金，並按月繳納租金，因此就有不少人考慮以「直接購買」的方式、按照自己的需求規劃專屬的退休宅。

其中，台灣房屋斥資15億元在新竹關西打造的「亞洲健康智慧園區」，第1、2期的388戶之中，除了出租型產品外，也有8成總價落在1,800萬到2,000萬元的健康宅可供銷售，全為一房一廳一衛、權狀坪數約20坪的房型，早在興建開發階段就已全數完銷。

此外，台中久樘開發觀察到疫後壯世代盼望「回歸自然」的需求，繼在南投草屯推出可遠眺九九峰美景的花園泳池宅「久樘四季Villa」、深獲退休族肯定後，再度鎖定依山傍水、同時擁有芬多精及負離子圍繞的南投鹿谷區，在「內樹皮段」整合近千坪土地，規劃以健康建築為藍本的新案「杉也先生」，預計農曆年後推出。

久樘開發表示，該案打造套房、雙套房、2房產品，千萬元內就能享有溪頭自然教學園區、內樹皮賞櫻區等景點近在咫尺，隨時都能呼吸新鮮空氣，享受與三五好友品茶小聚、相約登山的怡然生活，達到「養生，先選一座山滋養人生」的目標。

對此，元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴指出，在人口逐漸老化、而人們也在醫療科技的進步越來越長壽的情況下，針對退休後人生的規劃需求不斷爬升，養生村、特殊銀髮宅可能因較全面和相較高級的規劃，產生較高收費，保證金更可能要數百萬起跳，不少人選擇直接用這筆保證金作為頭期款、月租金作為房貸，直接購入單純自有、也無條件要求，同時更加符合自身對居住環境要求的住宅產品。

尤其是貼近自然，擁有綠意、山景或河岸景觀的休閒渡假宅，近幾年來吸引了不少事業有成、已累積財富的退休族群，預料將掀起「租不如買」的新風潮。