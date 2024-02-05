美國對敘利亞、伊拉克境內的伊朗基地發動打擊後，也立即遭到反擊。週日晚間，親伊朗的民兵組織利用無人機襲擊敘利亞東部的美軍基地，雖未造成美軍傷亡，卻造成6名庫德反抗軍士兵的死亡，他們是美國的盟友。

美聯報導，美國所支持的庫德族「敘利亞民主力量」(Syrian Democratic Forces)表示，無人機襲擊了敘利亞東部代爾祖爾省(Deir el-Zour)的奧馬爾基地(al-Omar base)，造成6名突擊隊員死亡。

之後，伊朗支持的伊拉克民兵組織「伊拉克伊斯蘭抵反擊組織」(Iran-backed Iraqi militias)出面對襲擊負責，並發布了一段影片，顯示他們從秘密地點發射1架無人機。

1月下旬，這個組織對約旦的美軍基地發動無人機攻擊，造成3名美軍死亡，數十人受傷。美軍在上周五發動報復性攻擊，對伊拉克西部、敘利亞東部的親伊朗武裝組織發動了數十次空襲，也攻擊了葉門的青年運動黨(Houthis,胡塞組織)。

庫德反抗軍一開始以為是「敘利亞政權支持的僱傭軍」發動的打擊，指責阿塞德政權；但之後發做出修正，在第二份聲明中指責「伊朗支持的民兵」。

這次襲擊再次顯示中東局勢的錯綜複雜，目前以色列與哈瑪斯發生戰爭，連帶牽扯到黎巴嫩內部的真主黨武裝組織。而葉門叛軍-青年運動黨支援真主黨與哈瑪斯，對紅海航線發動隨機打擊。青年運動黨的主要支持者則是伊朗。然後伊拉克與敘利亞也是親伊朗的國家。敘利亞北部、伊拉克北部又有庫德族定居地，其中敘利亞北部的庫德人與反大馬士革的部族聯合成敘利亞民主力量，堅定主張親美國與世俗化改革。 但是土耳其一直視庫德族為眼中釘，無論哪一派的庫德族，土耳其都咬定是恐怖份子。