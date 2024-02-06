長虹（5534）旗下長虹教育基金會長期以茶文化陪伴與培育弱勢孩子，邁向第九年的萬華兒童服務中心茶公益營隊，2024年攜手臺灣大學農業經濟學系，1月30日在臺大實驗劇場「未來展演場」－臺灣第一個校園白盒子新媒體實驗室，將基金會於兒童藝術節的《吹夢茶壺 動物藝家》茶會劇碼，結合太平山環繞投影重現這場別開生面的兒童公益茶會，猶如身處森林中喝茶，激發孩子對美感的各種想像。

長虹表示，長虹教育基金會連續九年與萬華兒童服務中心合作辦理茶文化公益營，由基金會執行長李如華親自指導，重點培育兒服機構的孩子成為「小茶人志工」，今年茶文化冬令營，與兒服中心的學童一起體驗臺灣大學在「教育部前瞻顯示科技跨域應用校園示範場域計畫」下，於臺大外語教學中心建置打造的沉浸式投影實驗展演空間，此空間做為虛實互動、跨域共作的智慧校園場域，臺大農經系的陳郁蕙教授也親臨體驗這場滿足視覺、嗅覺、聽覺和味覺的多重饗宴，並表示：「很高興這次的公益展演在我們這個創新教學的平台圓滿完成，也希望未來能夠有更多這類公益教育的合作機會。」

長虹表示，孩子們以包覆式的環繞投影觀賞農經系製作的茶葉知識短片與太平山美麗山景，搭配茶香、蟲鳴鳥啼以及故事劇情，將虛擬影像結合實體空間，融合藝術家蔡潔莘活潑的藝術作品，有參與的小朋友說：「那個影片很好玩！看到很多動物我都認得，而且我也有在上課的時候喝到紅烏龍。」也有其他小朋友表示，「最喜歡拿藍色的手電筒去照東西，因為桌子跟旁邊的動物（藝術品）會發光。」，在這場跨域的公益藝術茶會中，不僅讓孩子們直接開啟美的感知，會後也頒發授予「小茶人獎學金」及小小奉茶師證書，鼓勵孩子們在茶文化的領域繼續學習、進步。

長虹教育基金會長年推動各小學及在地社區機構，傳承適地的茶文化教育，基金會執行長李如華表示：「除了基礎茶知識及泡茶，適度加入茶器具的製作體驗，或者搭配戶外參訪，都有助於讓茶文化美學更深化在孩子們的生活中，今年與臺灣大學進行的跨域合作，更是突破以往大眾對於兒童茶席的想像，讓美學教育隨著科技發展出更豐富的樣貌。」