鴻華先進表示，按1月營收結構，單月電動巴士營收占比87％、乘用車營收占比則為11％。

鴻華先進指出，雖電動巴士及乘用車在1月交車數量少於上月，但皆優於去年同期，其中，乘用車自去年第四季開始量產交車，預計本季也將陸續增量交車。