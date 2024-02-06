桃園市平鎮區地理位居桃園市中心位置，舊名「安平鎮」，有守護平安之意。境內埤塘眾多，加上溪流圳道密布，形塑平鎮獨有的八大庄聚落生活，也發展各具特色的地方人文風貌，在地客家、閩南、眷村、原住民與新住民多元文化交融。位居宋屋庄的褒忠祠義民廟有超過230年的歷史，是地方信仰中心，更是客家義民精神文化傳承重要推動中心。乙未抗日中的「安平鎮之役」為桃園四大戰役中規模最大，先民奮勇抗戰，古戰場就在安平鎮庄；忠貞地區則有異域金三角部隊及眷屬落腳，充滿滇緬文化特色，「異域故事館」的設立更成為地方文化推廣重要據點。

義民精神 守護家園

先民保鄉衛土，義勇守護家園平安，延續到現代，平鎮區公所承續這個使命，用心努力守護平鎮區民的平安與幸福，長期以來，致力於守望相助、防災、社福等社會安全推廣工作，為了交通順暢、民眾生活更便利舒適，努力打通瓶頸道路、建置完整的公園、步道維護等系統。

平鎮區公所致力守護民眾的平安與幸福，人人安居樂業、健康樂活。（圖／桃園市政府提供）

安全社區 守望相助

平鎮舊稱「安平鎮」，安是安全、安心、安住，身能安全、心能安心、靈能安住，這是平鎮與生俱來的優勢。平鎮區公所在2020年10月起，宣示啟動「國際安全社區認證」推動工作，結合社區民眾共識及內外部資源，努力減少各種意外或故意性的傷害，營造更安全的環境，促進人際和諧，增進每個人身體、心理與社會全面的安適。

為了擴大公民參與，平鎮區公所持續以「平鎮安全社區運動」為主軸，結合中央及桃園市政府相關局處資源，並邀集里辦公處、社區、社團、公寓大廈、宮廟、學校、企業等單位，共同推動各項安全促進工作，透過像大樹一樣的綿密的枝幹網絡，共同守護居民身心靈平安幸福。

人人安居 健康樂活

嶄新的一年，平鎮區公所將於今年度推廣「種下一棵平安樹」，這棵平安樹是有形的樹，也是每個人心中無形的樹，將由區公所帶頭做，在平鎮區每一處角落，種下或是選定一棵平安樹，期望未來在教育、經濟、產業、文化、治安、建設、環境、福利，一切都以「平安」為發想，這也象徵了共同宣誓守護家園的決心，期盼達成平鎮區人人安居樂業、健康樂活、「平安是福安平鎮」的目標。（平鎮區公所廣告）