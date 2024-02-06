有「八德大廟」美稱的八德三元宮，每年春節走春期間，均為善信祈福點燈的首選之點。八德三元宮為八德區最古老的廟宇，創建於清乾隆初年，正殿奉祀主神為天、地、水三元三品三官大帝，這也是「八德三元宮」命名由來。

八德三元宮管理委員會主委呂林小鳳表示，八德三元宮不僅是當地居民信仰中心及重要地標，廟內超過百年的石雕、木雕、書法、交趾陶、剪黏，均出自日治大正時期台灣多位宮廟建築大師之手，並於2005年公告為桃園市歷史建築。

木雕大師葉金萬的各項精緻木雕作品，為八德三元宮的鎮廟之寶。（圖／八德三元宮提供）

多名大師跨時代打造

廟內重要知名文化資產有木雕大師葉金萬的鼇龍與大象鏤空雕刻、大陸惠安石雕大師張火廣的黃天化戰魔家四將石雕作品、泥作剪黏大師陳天乞的精美交趾陶與剪黏、書法名家鄭家珍及劉育英所書對聯。廟前中山路右側的七株百年老茄苳樹，也是日治時期廟體翻修時所植栽，被列為桃園珍貴老樹。

葉金萬操刀 成就畢生之作

八德三元宮於1902年、1924年兩次的修建工程，皆委請出身當地的葉金萬承接，葉金萬曾主持台灣多間客家族群重要廟宇重建工作，他更將八德三元宮當成畢生的經典作品。

葉金萬在建造過程中邀請許多合作司傅，包括鑿花司傅梁兆生、石作司傅張火廣、彩繪司傅邱鎮邦、泥作及剪黏司傅陳天乞。當年83歲高齡的葉金萬更親自主持上樑儀式，其中知名鼇龍、大象與三國演義故事鏤空木雕均栩栩如生，他親字落款「刻於八塊自宅閑齋，時年八十三，葉金萬緘」，足見對自己晚年作品的熱愛。（八德三元宮廣告）