臺中市長盧秀燕上任後積極推動「臺中美樂地計畫」，至今已完成超過200座共融公園、95座陽光公廁，成果斐然，其中南屯豐富公園、東區十全公園與泉源公園各具主題特色，是春節踏青休憩好去處。

豐富公園樹屋遊戲場

孩童放電超夯景點：臺中市府斥資1200萬元打造豐富公園特色遊戲場，考量不同身心能力孩子的遊戲權益，增設溝通板、共融旋轉盤、共融式鞦韆組、創意攀爬組及遊戲砂坑等，地面互動式遊戲融入穿山甲意象，是幸福感滿滿的全齡化共融公園。

建設局長陳大田表示，豐富公園最受歡迎的遊具為樹屋、可挑戰場高4.3公尺創意攀爬組，讓青少年盡情攀爬擺盪，旋轉盤猶如兒童樂園旋轉木馬，小朋友能享受旋轉飛翔樂趣；樹屋挑戰場並新增管狀滑梯、蟲洞爬網、螺旋滑桿等遊戲功能。

東區設置指標型花卉公園「十全公園」，以共融式多元遊戲體驗吸引親子同樂。（圖／臺中市政府建設局）

公私協力打造十全公園

公私協力打造十全公園：十全公園由民間基金會捐助資金、政府開闢，設計融入大專生創意，公園步道動線以人為本，特別設置大型攀爬遊戲設施、雙軌滑索、組合式鞦韆、彈跳床等共融式多元遊戲體驗；入口意象為金屬廢鐵搭建起的種子，展現東區金屬工業歷史與黑手技藝，並透過「花」的千變萬化呈現自然花園風貌。

寓教於樂

泉源公園呈現交通主題：以交通概念為主軸的泉源公園，主題區面積約1800平方公尺，區內打造縮小版東區相似街道特色，提供兒童使用腳踏車、滑板車或滑步車使用的街道空間，可訓練兒童手眼協調、方位判定、移動速度調節等能力，家長帶孩子來遊玩還能學習標誌、標線等交通知識。（臺中市政府建設局廣告）