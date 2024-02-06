臺中港區運動公園 拍照熱點

臺中港區運動公園內有台灣首座大型國際級正規滑輪溜冰場，鮮豔的藍黃配色跑道配上一旁的藍白色建築，鮮豔的顏色吸引許多年輕朋友前來拍網美照，不只滿足滑輪溜冰等運動需求，也是新興的拍照打卡熱點。

三井outlet 海景摩天輪

不只拍網美照，臺中海線的梧棲還有著名的三井outlet，是全台首座海港型outlet，不僅有220多家店鋪還有海景摩天輪，來到這裡不僅有吃有逛還有玩，白天跟晚上也有不同風情。

沙鹿市集商圈 採買便捷

臺中港區運動公園內有台灣首座大型國際級正規滑輪溜冰場，鮮豔的藍黃配色跑道，吸引民眾前來拍照打卡。（圖．臺中市政府）

過年期間多數民眾都有辦年貨的需求，但過去沙鹿市集商圈、公有零售市場附近停車困難，地方積極爭取，興建地下1層、地上7層的沙田立體停車場，提供186席汽車停車位及92席機車位，讓民眾到附近採買時不用擔心停車問題，也進一步促進商圈發展。

臺中國際機場中進中出

旅客體驗中部之美

臺中國際機場位於臺中海線，新冠肺炎疫情趨緩後，航班已經漸漸恢復，目前有6條定期航線河內、胡志明市、香港、澳門，及峴港、馬尼拉、濟州、釜山等不定期包機。臺中國際機場航線恢復，不僅讓中部民眾更方便出國旅遊，也讓國外遊客能從臺中開始體驗中部之美。（臺中市議會廣告）