徵收補償費依土地徵收條例規定，土地所有權人因受領遲延、拒絕受領或不能受領，政府應存入專戶保管，15年未領取，歸屬國庫。土地所有權人有時因土地徵收時間久遠，遺忘領取徵收補償費，或因姓名、住址不全、未辦繼承、有設定抵押權等原因而有徵收補償費未領取情形。

主動清查通知 協助領補償費

臺中市政府地政局非常重視民眾權益，於歸屬國庫前逐筆清查並主動向戶政機關查對新址或查明其合法繼承人，重新以掛號通知催促未領人儘速領取，以保障民眾權益。並提供「抵押權協議書」、「同意書」範本，依需求協助所有權人與抵押權人協商，協助領取徵收補償費。

資訊公開 線上查詢

為方便民眾查詢徵收各項資訊及領取補償費情形，於地政局官網特別設置「徵收撥用」業務專區，整合「線上查詢」、「申請須知」及「法規查詢」，便於民眾線上查詢徵收所需各項資訊。亦可利用建置的「補償費查詢系統」https://iland.taichung.gov.tw:8080/，線上查詢已領/未領徵收補償費情形。或運用地政局「158空間資訊網」 https://lohas.taichung.gov.tw/來快速查詢「土地徵收」、「協議價購」等相關資訊。（臺中市政府地政局廣告）