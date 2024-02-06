為便利遊客同時造訪二水自行車道與知名求財聖地竹山紫南宮，觀光署參山國家風景區管理處特別與員林客運合作，推動台灣好行「跑水求財線」，自高鐵彰化站發車至竹山老街，每日2班次對開，沿線經過田中老街、車籠埔斷層保存園區、竹山紫南宮等景點；「竹山交流道站」還可轉乘台灣好行日月潭線或溪頭線。

高鐵彰化站發車 至竹山老街

台灣好行專車上特別裝設紫南宮過火的金雞母，乘客上車時都可以摸一摸金雞母求發財運，遊客春節期間持電子票證搭車，可享半價優惠，還可摸金雞添財運。

台灣好行「跑水求財線」行經二水花旗木鐵道，每年三～四月盛開，是全台最美的鐵道景觀之一。（圖／觀光署參山國家風景區管理處）
台灣好行「跑水求財線」行經二水花旗木鐵道，每年三～四月盛開，是全台最美的鐵道景觀之一。（圖／觀光署參山國家風景區管理處）

即日起至2月29日，跑水求財線推行消費集章抽紫南宮錢母活動，凡持集章卡並於本路線特約店家消費並集滿兩個章，就有機會抽中限量、搶手的紫南宮龍年錢母，詳情請上參山處FB粉絲專頁「趣遊參山」查詢。

搭車摸金雞 求好運發大財

提醒您，春節期間（2/10～2/14）與元宵節期間（2/23～2/24）因交通管制，台灣好行專車無法繞駛進入「消防署訓練中心（紫南宮站）」，僅停靠於台3線上之「名竹大橋」站，民眾步行約20分鐘即可抵達紫南宮。（交通部觀光署參山國家風景區管理處廣告）

全台最旺財的台灣好行跑水求財線從彰化高鐵站出發到竹山老街路線圖。（圖／觀光署參山國家風景區管理處）
全台最旺財的台灣好行跑水求財線從彰化高鐵站出發到竹山老街路線圖。（圖／觀光署參山國家風景區管理處）

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