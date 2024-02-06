為便利遊客同時造訪二水自行車道與知名求財聖地竹山紫南宮，觀光署參山國家風景區管理處特別與員林客運合作，推動台灣好行「跑水求財線」，自高鐵彰化站發車至竹山老街，每日2班次對開，沿線經過田中老街、車籠埔斷層保存園區、竹山紫南宮等景點；「竹山交流道站」還可轉乘台灣好行日月潭線或溪頭線。

高鐵彰化站發車 至竹山老街

台灣好行專車上特別裝設紫南宮過火的金雞母，乘客上車時都可以摸一摸金雞母求發財運，遊客春節期間持電子票證搭車，可享半價優惠，還可摸金雞添財運。

台灣好行「跑水求財線」行經二水花旗木鐵道，每年三～四月盛開，是全台最美的鐵道景觀之一。（圖／觀光署參山國家風景區管理處）

即日起至2月29日，跑水求財線推行消費集章抽紫南宮錢母活動，凡持集章卡並於本路線特約店家消費並集滿兩個章，就有機會抽中限量、搶手的紫南宮龍年錢母，詳情請上參山處FB粉絲專頁「趣遊參山」查詢。

搭車摸金雞 求好運發大財

提醒您，春節期間（2/10～2/14）與元宵節期間（2/23～2/24）因交通管制，台灣好行專車無法繞駛進入「消防署訓練中心（紫南宮站）」，僅停靠於台3線上之「名竹大橋」站，民眾步行約20分鐘即可抵達紫南宮。（交通部觀光署參山國家風景區管理處廣告）