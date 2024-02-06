新竹縣最美的光影藝術饗宴「2023東興圳光藝節」，2023年度以「綠色生活」、「環保永續」為主題，在竹北市東興圳公園再次閃亮登場！

兼顧生態美學與環保永續

本次展覽邀請義大利雕刻家羅伯特‧喬丹尼、西班牙雕塑畫家邵曉露Tavira駐村創作，透過走訪新竹縣古蹟名勝，與在地藝術創作者及民眾對話，以融合環境藝術裝置及光，設計創造具在地故事、屬於東興圳生態美學與環保永續的光藝節。

義大利籍藝術家 羅伯特-東方美人。（圖／新竹縣政府文化局提供）

獨具特色展現多元設計風

展覽主要以燈光明暗變化，帶領民眾走入東興圳所在的鹿場里，透過螢火蟲閃爍光芒及沉浸式環景音樂，循光欣賞百年鹿場的東興圳廊道光影藝術饗宴。展出作品包括羅伯特‧喬丹尼《東方美人》、邵曉露Tavira《生命的呼吸》、書法家杜忠誥《光》、原住民創作者柳哲光《竹城》、藝術創作者祁孟含《夢奇地》、策展人劉治良《蓋亞》，以及在地興隆國小學童與民眾共同創作的《綠野仙蹤》，每件作品都獨具特色，充分展現多元設計風格。同時，沿著水岸設置的小鹿群及蒲公英意象裝置，都是回收廢棄鋼板重新設計，符合環保永續議題。

今年特別挑選4件作品與「金色三麥」合作，生產限量啤酒，由新竹縣文化基金會於「日日當好」市集限量販售。展期至2024年2月25日為止，活動詳情可洽臉書粉絲專頁「新竹縣政府文化局」、文化局官網（https://www.hchcc.gov.tw/）查詢。（新竹縣政府文化局廣告）