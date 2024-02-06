我國將於2025年邁入超高齡社會，屆時將有超過20％人口、約486.4萬人達65歲以上，臺北市更早在2022年就率先成為第一個超高齡直轄市。面對少子化與高齡化趨勢，青壯勞動力人數下滑「大缺工時代」來襲，如何解決人力不足窘境，已是許多企業面臨的嚴峻處境，更是中央與地方政府不能逃避的重要課題。

聯手企業打造友善職場 協助媒合再創第二職涯

為促進中高齡者及高齡者就業，促進勞動力再運用，北市勞動局就業服務處每年辦理多元就業促進課程，除了協助提升求職技巧及工作技能外，也讓求職的過程變得更友善有趣，例如直接帶著求職者進到企業深入參訪，了解企業環境及工作內容，加上手把手的實際操作體驗，加深職務內容認識，企業也能直接介紹企業文化與理念，更在活動結束後現場立即面試，幫助求職者再創職涯第二春。

年輕時從事文書的林大姐，因照顧家庭離開職場，再度投入職場時發現文書行政職需要具備電腦基本能力，在與家人討論後決定先踏入門檻較低的門市銷售工作，起初工作順利且樂在其中，卻因公司休業而不得不離開。透過與就服處輔導員多次諮詢及討論後，樂於嘗試的林大姐選擇報名餐飲證照培訓也順利考取。

在豆府餐飲集團的企業參訪過程中，充滿笑容的林大姐因為具備門市銷售經驗加上證照加持，讓企業人資在面試階段直接告知「我們就是要妳！」，順利取得工作機會。

老字號航運集團退休的楊大哥，報名了多場就服處辦的就業促進課程，每堂課都神采奕奕，踴躍發言積極參與課堂活動跟實際操作；楊大哥表示，工作讓他的生活變得有重心！也可以增加跟其他人互動的機會，所以不會排斥任何類型的工作。

也因此楊大哥雖然年紀大了，但仍非常喜歡吸收新知，並爭取任何工作機會，讓每一場課程的講師都印象深刻，最後也獲得多家企業的青睞，後來選擇加入清潔業，目前穩定就業中。

職場體驗—吉野家。（圖／臺北市就業服務處提供）

籌組企業策略聯盟 評選中高齡友善標竿企業

北市勞動局長高寶華表示，在就業促進課程及企業參訪等協助銀髮者求職的過程中，我們可以真正聽到他們的心情與想法，進而站在求職者的角度設想，並協助與企業溝通，一起創造出更多適合銀髮人才的工作機會。

為了激發出企業間更多可能，北市就服處每季召開不同產業的策略聯盟座談會，讓各企業代表就自身中高齡友善措施、成果與心得等內容交流分享，除可互相琢磨借鏡外，更可進一步研擬新創職缺。現已先後成立「餐飲速食業」、「觀光旅宿業」、「批發零售業」、「電子商務業」等多個策略聯盟夥伴，共同為推動企業全齡友善職場努力。

北市勞動局更在2023年度首創「臺北市第一屆中高齡者暨高齡者友善企業認證」，首年舉辦便有76家企業獲得認證，可見許多企業早已為全齡友善職場默默耕耘，如知名連鎖速食業者，透過減輕油炸籃重量及放大螢幕字體，降低員工工作負荷。

也有國際旅宿業者，藉由拆解房務工作，讓整床鋪床更加輕鬆。國內大型電商業者則擔心同仁長時間工作疲勞，每月配送保健食品，適時補充身體機能。

這些友善措施都是企業成功的經驗，勞動局也將持續辦理友善企業認證，引領更多企業一同踏入打造全齡友善職場的行列，一起讓臺北市成為全齡友善城市。

臺北市就業服務處服務項目

欲知更多中高齡暨高齡者友善企業認證、職缺新創以及就業研習課程與企業參訪等活動資訊，請參考臺北就業大補帖（okwork.gov.taipei），求職求才需求可至北市轄下就業服務站及南港、文山銀髮人才服務據點辦理，或電洽（02）2308-5230，將有專人提供諮詢服務。（臺北市就業服務處廣告）