有多久沒來中山了，走入休區映入眼簾的，仍是讓人熟悉的茶園及會穿婚紗的柚樹，青山蔥蔥心曠神怡。宜蘭縣冬山鄉的中山休閒農業區，秉持以茶葉及柚子為主題開發多元體驗及伴手，各農場家提供不同體驗，喜歡漫步或騎乘自行車，來一趟都可以滿足不同的農業、美食及生態體驗。

在進入仁山植物園區前，發現一棟新的建築物，原來是中山休閒農業發展協會進駐服務的遊客服務中心。一棟以一心二葉、茶綠柚香為設計構想縣府公辦民營建築物，在那裡可以獲得充足的旅遊資訊，不論是中山採茶、製茶及製作茶點業者、在地知名土雞城及田媽媽餐廳，鄰近的仁山植物園、新寮瀑布、香格里拉及三富休閒農場的資訊，一樣都可以清楚諮詢。

創新的手作體驗

當然遊客中心也提供了創新的DIY體驗，有茶柚純露噴霧瓶、天然柚香泡沬清潔劑、茶柚純露乳液等，是很棒一項「從產地到瓶中」的在地特色體驗，茶與柚皮在「純露蒸餾器」蒸餾的油水分離原理，滴滴精露在你耐心等待過程中，手工純露就產出了，茶柚純露的應用廣泛，除了可以是很好的天然化粧水及保溼水，也可以做成淨化噴霧、清潔劑，更甚可以用於餐飲的飲品、菜餚中，有趣的過程與體驗。

田媽媽餐廳有美味的佳餚可以品嘗。（宜蘭縣政府農業處提供）

冬山河區景點豐富

除了位於冬山河上游的中山休閒農業區外，整個冬山河流域有豐富的生態、農業及低碳小船、自行車等體驗，上游大進休區甜蜜桃等果樹採摘、梅花湖遊湖、農場露營、冬山老街游船至生態綠洲、火車站前良食農創園區、冬山河親水公園及傳藝中心等年節氣氛濃郁知名景點，都歡迎你與家人再度重遊。

旅遊資訊：

宜蘭縣中山休閒農業區

遊客服務中心︰

地址：宜蘭縣冬山鄉中山村 新寮一路12號

營業時間:09:00-12:00．13:00-17:00（每週二公休） 電話：（03）9587010

遊客可在園區中參與不同季節的農忙過程。（中山休閒農業區發展協會提供）

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