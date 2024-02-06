日月潭位於台灣中部，舊稱水沙連，氤氳水氣與層巒疊翠群山交融，讓日月潭氣象萬千、山水如詩如畫，不論晨昏、晴雨皆美，四季呈現不同風情，春天櫻花季、夏季玩水賞螢、秋天聽音樂看花火、冬季賞落羽松，綺麗風姿，令人百看不厭！時時刻刻都可玩轉山中明珠。

花漾春頌 日月潭喜迎新年、櫻花季

春櫻盛開是日月潭最浪漫時刻，如潭畔伊達邵親水步道、慈恩塔步道，及臨近的九族文化村、國立暨南國際大學、金龍山、東光石佛公園、鹿篙香茶巷、魚池鄉有水巷及信義鄉光復巷等，白的、粉的、桃紅色櫻花2月起陸續綻放，粉嫩色彩妝點翠綠山林，每年九族及暨大舉行櫻花茶會、講座、市集、人文體驗等，讓遊客享受櫻花樹下的浪漫與風雅。

日月潭國家風景區管理處也攜手日月潭觀光圈推出自行車領騎賞櫻遊程，讓遊客跟著在地領騎人騎自行車探訪私房賞櫻路線，沿途還有專業導覽解說，透過愜意漫遊、細細體察這塊土地的美麗與人文。在地業者為了賞櫻盛事，推出精彩遊程、體驗及超值優惠，滿足賞櫻遊客食宿遊購行的需求，感受一期一會粉嫩浪漫。

悠遊夏趣 步道賞螢生態之旅

日月潭自然生態豐富，日管處與在地協會合作，攜手打造螢火蟲家園，隨著氣溫回暖，每年4至5月入夜後螢火蟲紛紛飛舞求偶，埔里鎮桃米里及魚池鄉大林、水社、頭社村，信義鄉潭南及雙龍部落賞螢據點，朗朗星空下可欣賞到黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等螢火蟲的閃閃螢河，漫天閃爍的點點螢光，景致迷人，遊客可報名在地協會推出的多款賞螢遊程。

日月潭夏日之美，藏在日月潭的每一處角落，乘上SUP（Stand Up Paddle Board）探索日月潭的神祕之處，讓身心靈得到滿足。建議遊客可以報名SUP日出團，將SUP划向湖中央，坐在SUP迎日出，看著太陽漸漸從山尖升起，金黃色水面波光粼粼，彷彿琉璃仙境，沐浴在夢幻晨曦的感動中。

風采秋韻 花火音樂嘉年華會

日管處轄內九族文化村的八重櫻在農曆春節前後盛開，舉行櫻花茶會、市集、人文體驗等活動，是全台最大賞櫻盛會。（圖／日月潭國家風景區管理處）

日月潭花火音樂嘉年華會為日月潭年度盛會，每年10月至11月以「音樂、花火、運動賽事」3大主題推出系列活動，其中在水社、伊達邵及向山舉行3場次戶外花火音樂會，以多元音樂及藝文展演結合璀璨花火，提供遊客視覺與聽覺的頂級享受，花火音樂會2008年推出迄今，年年吸引大批遊客共襄盛舉，2018年起更搭配活動推出賞花火船。日月潭風光旖旎，是蜜月勝地，每年秋季舉辦浪漫唯美的日月潭聯合婚禮；趁秋高氣爽舉行「日月潭Come!BikeDay」自行車主題日、熱血奔騰的環潭馬拉松等運動賽事，還舉辦日月潭紅茶文化季與遊客分享豐收喜悅。

浪漫冬戀 迎晨曦、跨年夜

秋冬東北季風越過中央山脈抵達日月潭，冷空氣催促著水社至向山自行車道沿線的落羽松逐漸轉色，紅、橙、黃落羽松在青山綠水襯托下更顯繽紛，每年11月至翌年元月是賞緋紅色落羽松最佳時期，成為情侶約會、遊客拍照聖地。

日月潭周邊景觀步道各具特色，如以「愛情」為主題創作詩文的涵碧文學步道，生態豐富因九蛙疊像爆紅的水蛙頭步道，延伸至湖中懸臂式觀景台的向山自行車步道等， 2023年9月添最美的伊達邵水上自行車道，串聯伊達邵、日月潭纜車站、九蛙景點，結合在地文化意象打造裝置藝術，途中設大魚平台、魚簍花架等成新亮點。

歲末時節日管處推出水社、伊達邵「雙煙火」，陪遊客跨年迎新年，12月31日晚間有表演活動，在遊客倒數聲後，兩處水域同步施放煙火，讓民眾在燦爛花火陪伴下迎接嶄新的一年。

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