台南社區活動中心 符合在地需求

台南市合併升格後土地寸土寸金，地方活動中心成社區重要的室內公共休憩場域，台南市政府民政局陸續興建或補強135座活動中心，更符合在地公共集會需求，5年來已有90座完工啟用，全新亮相展新貌。

耐震補強工程

社區活動中心是地方不可或缺的公共集會使用空間，台南市長黃偉哲上任發現多座活動中心老舊不堪使用，陸續推動36座活動中心新建、6座拆除重建、3座增建等45案活動中心興建工程，以及91案活動中心耐震補強工程，總計136案活動中心更換新風貌。

活動中心更新計畫中，陸續已有10座興建完工，80座完成耐震補強工程，陸續仍有其他案推動中。

台南市新營區多功能活動中心11月啟用，台南市長黃偉哲（二排右八）見證啟用儀式。 （圖／台南市政府民政局提供）

2023年一整年，民政局即推動了「善化區蓮潭里活動中心新建工程」、「安南區海南里活動中心新建工程」、「王城里活動中心拆除重建工程」、「安平王城里活動中心拆除重建工程」及「佳里區第2活動中心新建工程」等動土施工。

舉辦才藝活動

「新營區多功能聯合里民（民生里、三仙里、新南里、新北里）活動中心」、「永康區多功能活動中心」等活動中心皆已完工啟用。另針對建物老舊或設施設備缺乏之里活動中心，民政局爭取編列相關預算，補助辦理修繕工程或充實內部設施，加強活動場所安全、空間優質化，提升使用率。

台南市各區里及社區活動中心自黃偉哲市長上任至今，已舉辦239場才藝嘉年華及375場市民學苑課程，累積活動參與人數近5萬人，未來將持續活化活動中心各項建設與管理，更符合各社區學習、展演、育樂等聚會條件的活動場域。

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