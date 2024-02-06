漫步冬山舊河港 欣賞浪漫燈飾

宜蘭縣冬山鄉每逢春節期間限定的「2024冬山舊河港燈節」於1月14日至2月25日浪漫登場，以「奇光河繪」為主題，透過星光、河流及塗鴉三元素，打造出一個燈光藝術的趣味世界。設計理念是將大自然的神秘美、生命的流動和創意融為一體，並以燈飾展現出冬山的景色及特色意象。

「冬山舊河港燈節」今年燈組策展規畫以冬山車站廣場為燈區主要入口，共裝置五組燈區，為入口意象「雲舞冬山」、廣場區「山川之屏」、碼頭區「熒熒光隧」、景觀橋區「雲雨墩光影」及冬山橋區的「風箏之光門」，搭配部分光環境營造，讓整個場區從地面、草地到橋面等，從不同角度望去白天夜晚各有其浪漫景致。

此次燈節於1月14日啟動點燈儀式，當日晚上7時至8時有蘋果劇團的演出，晚上8時24分還能欣賞長達3分鐘的高空煙火秀，迎接新年的到來；亮燈時間為每晚的5時至11時，讓賞燈遊客們可從冬山車站廣場漫步至舊河道步道，一路感受滿滿春節氛圍。

宜蘭縣冬山鄉每逢春節期間限定的「2024冬山舊河港燈節」，以「奇光河繪」為主題，打造燈光藝術的世界。（圖／冬山鄉公所提供）

冬山鄉新打卡點 武淵水火同源親子公園

武淵村水火同源親子公園第2期園區占地1萬2000平方公尺，在國道五號及高架路面下半戶外的閒置空間，打造了公共休閒空間的新據點。園區內提供爬網、溜滑梯、沙坑等多樣遊憩設施，加上高架橋的遮陽功能，讓遊客即便在烈日下也能盡情遊玩。

除了環線步道外，園區鋪設了1700平方公尺的人工草皮，踏上人工草皮區須脫鞋，並禁止攜帶寵物進入和在草平上進行飲食活動；園區將在每天傍晚5時30分至晚上11時開啟夜間照明，讓遊客晚間也能安全遊玩，希望大家共同維護這片美好的休憩空間。（冬山鄉公所廣告）