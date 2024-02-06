日月光環保永續基金會依循日月光投控「低碳使命、循環再生、社會共融、價值共創」之四大永續發展指標，積極推動環保公益事業。於2021年成立「日月光環保潛水隊」，以實際行動守護台灣海洋生態環境，今年擴大淨海範圍，連結福隆、龍洞、澎湖、墾丁、小琉球、綠島、蘭嶼7個地點，同步淨灘及淨海，在聯合國世界海洋日的這一天，向人類賴以生存的海洋致敬，也展現日月光照護海洋的決心。

潛水淨海 號召更多人投入

日月光投控行政長暨日月光環保永續基金會執行長汪渡村表示，2023年在聯合國世界海洋日當天，以實際行動做表率，期待以潛水淨海的方式，吸引更多有志民眾參與，將持續低碳使命，號召更多企業、團體、員工一起投入淨灘、淨海的行列，共同守護台灣美麗海洋。

淨海、淨灘只是一種行動方案，在減少海洋垃圾與守護海洋生態環境之外，也期待喚醒大眾瞭解海洋現況，進而改變自身的環保意識。

日月光環保永續基金會執行長汪渡村（右一）攜手內政部警政署黃明昭（左一），在福隆海水浴場撿拾沙灘上的垃圾。（圖／日月光環保永續基金會提供）

2022年日月光環保潛水隊選定東北角、綠島、小琉球作為起點，共完成54場淨海、31場淨灘、參與人數超過1164人，而除了淨海、淨灘外，也投入資源進行「環保潛水隊員培訓」，開辦第一年就培訓了45名潛水員，參與人員來自各行各業，陸續有教師、護理師、工程師等，報名加入日月光環保潛水隊的培訓計畫，總計2022年共同合力清除5公噸的海岸海洋垃圾。

以澎湖為起點 復育540顆珊瑚

2023年擴大淨海服務場域，新增墾丁、蘭嶼與澎湖，且以澎湖為起點復育540顆珊瑚，並定期去觀察、維護和清潔珊瑚磚，並導入澳洲學者提出的珊瑚觀察（Coral Watch）監測計劃，透過珊瑚健康色卡來比對珊瑚的變化，以量化珊瑚健康數據，做健康檢測紀錄，也為Coral Watch全球數據庫、國際珊瑚礁監測網絡（Coral Net）做出貢獻，增加人類對珊瑚礁、珊瑚礁白化、氣候變化的了解，期許在未來十年內，將目標延伸至全台灣各大潛水勝地及所有離島海岸。（日月光環保永續基金會廣告）