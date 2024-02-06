新北市三峽區舊稱三角湧，得名於位處大漢溪、三峽河、橫溪三河匯流之口。早期得利通航之便成為臺灣開闢較早的市街聚落，擁有豐富的歷史人文建築，值得民眾造訪遊歷。

宰樞廟 寺廟與宗祠合而為一

三峽宰樞廟創建於西元1777年，至今皆未重建過，為三鶯地區第一座古蹟寺廟。每年正月初一廟方皆準備1000斤以上的湯圓跟各界結緣，並在團拜時送予參與者開運金幣。宰樞廟也是三峽水燈節活動起點，傳統竹木組成的水燈排為一大特色。

清水祖師廟 銅雕裝飾廟宇

清水祖師廟創建於清乾隆34年（1769年），因年久失修，1947年由當地美術家李梅樹，集結當時臺灣各地名匠師，以傳統施工方式整建廟宇，亦有「東方雕刻藝術殿堂」美譽，與艋舺祖師廟、淡水祖師廟、瑞芳祖師廟合稱為「大台北四大祖師廟」。

三峽區公所 最美麗辦公大樓

三峽庄役場為市定古蹟，創建於昭和3年（1928年），有「全臺最美麗辦公大樓」之稱，而後正式定名為「三峽歷史文物館」並對外開放，每年至少吸引6至7萬人次的遊客與居民參觀。

三峽拱橋於昭和8年（1933年）通車啟用，為市定古蹟。虹弧形的造型在當時屬於相當科學的工程設施，為三峽交通動脈由水路轉為陸路的分水嶺，多次入畫為李梅樹教授作品主題。

白雞行修宮 行天宮分宮闈

白雞行修宮位於三峽白雞山腰，廟貌樸實但卻氣勢恢宏，宮廟與一旁的青翠山巒互相映襯，更顯莊嚴。在門廳之後有廣大之拜亭，香火十分鼎盛。

作為台北三尖之首的五寮尖，以峭拔險峻的稜岩聞名，常有不少登山客慕名挑戰。（圖／新北市三峽區公所提供）

從鳶山到五寮尖 任君挑選

鄰近三峽市區的鳶山，因其頂峰有一巨石，像突出鳥嘴，酷似飛鳶而名「鳶山」，是在地人的後花園。步道支線也可通往大片裸露的彩色岩壁，又稱「鳶山彩壁」，有如上帝在此不小心打翻調色盤般夢幻，與屏東的哈尤溪彩壁齊名。

若覺得不夠刺激，作為台北三尖之首，以峭拔險峻的稜岩聞名的五寮尖，常有不少登山客慕名挑戰，其中又以峭壁雄風大岩壁最為艱險，保證攀爬過程絕無冷場。

風景如畫 一年四季都好玩

三峽一年四季美景、活動不斷，春季3月有打卡熱點大熊櫻花林，觀賞開滿山頭的粉紅櫻花；4、5月可免費報名生態賞螢茶園體驗活動，體驗螢火蟲漫天飛舞，亦可欣賞有四月雪之稱的桐花，浪漫而迷人。

夏季適合爬山健行，區內多處森林步道、遊樂區等，親朋好友可相約入山感受蟲鳴鳥叫，此外每年7、8月舉辦藍染節活動，更是三峽區年度盛事。

秋冬單車行正夯，區內YouBike網絡密集，加上大漢溪右岸串聯三峽河左岸休憩自行車廊道，一路從三峽老街騎乘至鶯歌、樹林與土城河岸自行車道，沿途欣賞美麗河岸景觀，享受秋冬之美。

特色美食 送禮自用兩相宜

三峽碧螺春於2007年入選農委會十大名茶之一。茶味帶有清雅纖細的清香，入口後清新回甘；蜜香紅茶採用本區特有的茶種「青心柑仔」經小綠葉蟬叮咬後的茶菁所製成，具有蜂蜜香氣及自然的甘甜。

每年5到10月是綠竹筍的產季，三峽五寮地區產出的綠竹筍鮮脆甜美，有如水梨般的口感，獲得「梨子筍」美譽。每年7、8月辦理的「綠竹筍季」評選，亦是三峽夏日一大盛事。

此外，對外地遊客來說，說到三峽名產，肯定少不了金牛角麵包。店家雲集於老街及祖師廟周邊，除標榜原創，亦不乏創新口味，滿足各族群遊客的味蕾。（新北市三峽區公所廣告）