高雄市立空大揚名海內外

高雄市立空中大學經營有成，更獲教育部核准於112年成立新學系－「健康管理與促進學系」，開設健康管理概論、中醫與現代養生等多門實用課程，培養學生具有健康保健、健康照顧管理及社會福利等專業知能。從校長劉嘉茹上任到連任7年時間，全國各地總開課數成長589.43％、選課人數成長659.11％、選課人次成長888.45％、教學收入成長830.45％，校園版圖遍及全國、走向海外，辦學績效有目共睹。

特設警察專班 好評如潮

校長劉嘉茹有感於警察同仁勤務繁忙，特別量身開辦「警察學士專班」，提供繼續進修取得「法律」或新設的「健康管理與促進」學士學位的管道。目前已開設高雄班、台北班、桃園班、台中班、嘉義班、屏南墾丁班、台東班、花蓮班、離島原鄉班，以及為就讀台灣警察專科學校的在學生規畫的「警察在學專班」，獲得熱烈回響及好評。

桃園警察專班校友林宣信，因工作接觸許多千奇百怪的案件，有感於自身在專業領域的不足，選擇就讀高雄空大，不僅擴大視野，增進專業知能，在職場上更加得心應手。順利取得法律學士學位後，於112年獲得警政署薦送美國「紐海芬大學」刑事司法及鑑識科學學院就讀，表現可圈可點。

高雄空大畢業典禮繽紛紙花飛揚，祝福畢業生鵬程萬里。（圖／高雄市立空中大學提供）

推線上課程 助軍人遠端進修

高雄空大也積極推動「軍職人員專班」，針對軍職人員職業屬性及實際需求量身打造全遠距網路教學課程及可以增進本職學能的專業課程，讓軍職人員不論身在何處、保家衛國之餘皆可重拾書本、持續進修學習並順利取得學位。軍職校友詹瓊璋，因緣際會在同事的邀請下就讀高雄空大，逐漸被豐富的課程內容及教師的教學熱忱所吸引，不但激發學習興趣，更突破自我，考取先前未能通過的甲級職業安全管理師證照，並取得國立大學碩士學位，現就讀博士班。

歡迎加入高雄空大的學習行列，與您攜手一圓學習的夢想，洽詢電話：07－8012008轉1208－1212學習指導中心、07-8034211教務處註冊組。

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