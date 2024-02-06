素有「台灣景德鎮」之稱的鶯歌，擁有超過兩百年製陶文化，近年新北市府推動「三鶯文創整合計畫」，藉由城市景觀改造、生活美學營造、文化觀光體驗、產業創新加值、品牌活動建構等五大面向，使鶯歌成為具特色的國際觀光藝術城，其中以「陶、藝、山、水」為主題，打造以人為本的人行環境，串聯藝術城形成文化廊道，更是開闢「731陶藝山水」環狀線觀光公車，讓旅客得藉由觀光公車悠遊四藝徑各景點，來場文藝與休閒並茂的輕旅行，探索蛻變中的鶯歌！

陶瓷古鎮-陶瓷老街

陶瓷產業在鶯歌當地已有200多年發展歷史，位於重慶街、尖山埔路一帶的陶瓷老街，為早期製陶業者的集散發源之地，街道保留著古式閩南紅磚建築以及瀝青仿古壓花地面，當時燒煤必用的方型煙囪亦佇立於此，散發濃濃的在地意象，穿梭其中感受古鎮氣息，老街兩側具有許多特色風格的陶藝店家，兼具實用與藝術價值的陶瓷產品，等著大家來挖寶，更有道地的手拉坏DIY體驗，讓遊客創造專屬自己獨一無二的陶製紀念品。

蘊藝藏珍-新北市美術館

新北市首座公立美術館坐落於鶯歌溪與大漢溪匯流的三鶯新生地，外型以「蘆葦叢中，隨風飄曳」概念將自然景色融合現代風格，並突破傳統框架，將以當代藝術與視覺文化，進行典藏、研究、展演、教育，朝向「全民美術館」宗旨邁進，營造屬於全齡市民的藝文休憩場域。目前已開放戶外園區、圓頂藝術空間及藝術街坊等區域，可欣賞多樣化的公共藝術作品，推出多樣親子沈浸式互動體驗展，非常適合大小朋友一起來體驗這座結合藝術、生態、運動休閒的藝術園區。

陶瓷產業在鶯歌當地已有200多年發展歷史，陶瓷老街為早期製陶業者的集散發源之地。（圖／新北市鶯歌區公所提供）

群山疊翠-孫龍步道

鶯歌境內擁有豐富的山林資源，其中屬微笑山線支線的孫龍登山步道最為出名，舒適平坦的路面以及豐富的生態環境，深受親子家庭愛戴，而步道途中保留著百年的互益煤礦遺址，在親近大自然同時，一同領略歷史的韻味；行有餘力者，若沿著串聯的鶯歌石步道拾階而上，就能欣賞聳立山腰的鶯歌石，並得從展望台上眺望遼闊的大漢溪美景，特別適合在後疫情時期，來場遠離塵囂的愜意之旅。

向水而生-陶瓷博物館

鶯歌陶瓷博物館是全台首座以陶瓷為主題的專業博物館，致力於研究、典藏與展示台灣陶瓷文化，並積極強化鶯歌陶瓷的產業能量與陶藝創作活力，館內開設的陶瓷學院，定期推出各式陶藝專題研習與DIY課程，讓全齡民眾都能體驗走泥玩陶的獨特魅力。此外也持續促進國際交流合作，與多國博物館締結姊妹館，並開放國際藝術家駐村進行藝文交流，使鶯歌的陶藝文化站上世界的舞台。

美饌饗宴-鶯歌美食廣場

歷經40多年的歷史的鶯歌公有零售市場，經過一翻整修，從原本老舊不堪的建築，搖身一變成了觀光新亮點，整體造型特地使用象徵「鶯歌紅」色系延續陶瓷老街意象，並以紅花磚綴其中，有如復古與現代的融合。二樓美食廣場更是匯集在地美食、異國風味餐與甜點等多元特色餐飲店家，琳瑯滿目的美食提供大家享用，內部設置親子用餐區、打卡區、無障礙廁所、哺乳室及升降電梯，打造全齡且舒適的用餐空間，是滿足味覺饗宴最佳選擇。（新北市鶯歌區公所廣告）（經費來源：新北市政府環境保護局樹林垃圾處理場（廠）營運回饋金支應）