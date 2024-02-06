新北市樹林區為台鐵東部幹線對號列車的主要起點站和終點站，轄內有樹林、南樹林、山佳等3座火車站，交通位置相當便利。近年於轄內多處興建新式主題公園，並針對既有公園進行改善、翻新，歡迎民眾趁著春節假期，全家大小親子同遊，一起共享歡樂時光。

彭興親子公園 農村意象體會田園樂

彭興親子公園以早期農村生活的「豐收、榖倉及紅磚瓦牆」元素為主題，打造穀倉意象攀爬滑梯、田野風花形轉椅、體健設施以及林蔭野餐區外，另設置黑板塗鴉牆、水蠟筆塗鴉方塊等彩繪空間，讓小朋友除了寬闊的跑跳空間外，也能透過彩繪牆面激發想像力，提供市民不同感官的休憩體驗。

北大草花植生公園，於步道兩側種植17種草花，隨著季節綻放出美妙姿態。（圖／新北市樹林區公所）

北大草花植生公園 賞花打卡新祕境

新北市將北大污水廠內約720坪綠地，結合桃子腳路人行道旁綠帶，規畫成「草花植生公園」，並增設步道、植栽及造景等設施，並在步道兩側種植繡球花、粉萼鼠尾草、及虎尾蘭等17種草花，隨著季節綻放出美妙姿態，一年四季都能欣賞到不同景致。

長壽公園 共融式無障礙遊樂場

為提升長壽公園遊玩多樣性，增設無障礙遊戲設施，包含無障礙翹翹板、共融式鞦韆、共融式大轉盤及磨石子溜滑梯，運用樹葉及綠色為概念發想，配置樹林色塊之視覺感，提供民眾更舒適的休憩空間與遊戲體驗。

山仔腳公園 喬木林立綠意盎然

山仔腳公園新增鳥巢式鞦韆、尿布鞦韆、片狀鞦韆、蹺蹺板及兩種高度的溜滑梯，滿足不同年齡的小朋友，且山仔腳公園喬木林立，充滿綠意，為整個遊戲場提供良好的遮蔭效果，打造更舒適又好玩的遊戲空間。（新北市樹林區公所廣告）