依山傍海的美麗石門，有如台北的後花園般，不妨趁著難得的春節假期，帶上家人們一起去石門郊遊趣。

富貴角燈塔 四極點之一

首先來到石門的第一站，絕對不能錯過的就是富貴角燈塔，位在台灣最北端的富貴角燈塔，原名為富基角燈塔，建造至今已有百年歷史，被列為台灣四極點之一，可以說是必訪的重要地標。黑白相間的塔身外觀非常地顯眼，在特定季節還可於日落時分拍攝到「燈塔懸日」的奇景，到達燈塔前需行經沿海而築的富貴角燈塔步道，兩端與富基漁港及富貴角公園相連，這裡也是灣塔自行車道的起點，進入遊憩區還有獨特的磚牆造型的老梅迷宮與風剪樹。

老梅迷宮隱身在富貴角園區內，一面面磚牆交替連結成彎曲又繁複的走道，新奇有趣的設計讓許多到訪的遊客玩得不亦樂乎，雖然整座迷宮不大，但因坐落在大草皮上，加上俯視充滿神秘色彩的圖騰感，彷彿是一座小型外星人的遺跡，好拍又好玩，成為造訪北海岸必拍的熱門打卡點。

富基漁港 海鮮新鮮美味

走訪完富貴角燈塔與老梅迷宮之後，當然也不能錯過石門在地美食！途經北海岸時，如果看到獨特的墨西哥帽造型，就代表富基漁港到了！原本僅為供應地方所需的小漁港，後因盛產花蟹而聞名，加上距離台北車程不遠，現已搖身一變成為明亮寬敞的熱門漁港，除了蟹類，還有各種現撈的新鮮魚貨、龍蝦、章魚、蚌類等豐富海產，周遭許多店家都有提供代客料理服務，令人垂涎欲滴的料理，愛吃海鮮的朋友絕對不能錯過。

幸福雙心公園以牽罟意象為主題，極具特色 。（圖／新北市石門區公所提供）

石門婚紗廣場 打卡熱點

吃飽喝足後，可以前往離富基漁港不遠的石門婚紗廣場，婚紗廣場是北海岸及觀音山國家風景區管理處為延續自2005年「北海岸婚紗留倩影」活動熱潮，將此地打造成全台第一座婚紗廣場，廣場面向大海，視野遼闊、景觀極佳，並以婚紗攝影、地中海風情為主題，使用浪漫、純淨的藍白色調做設計，打造優雅簡約的石砌鐘樓迴廊，每個角度觀看都相當雋永，搭配北海岸海天一色的無敵景觀，是愛侶們約會及拍婚紗照的熱門地點，其他遊客也能在此感染到幸福洋溢的美好氛圍，留下美麗的回憶。

白沙灣 半月形天然海灣

除此之外，沿著北部濱海公路兜風，還有從日治時代起就有「台灣鎌倉」美稱的白沙灣海水浴場，這塊適合賞海景、吹海風的白色沙灘，綿延一公里的貝殼白沙，在碧海藍天的映照下，令人心曠神怡，是由富貴角及麟山鼻合抱而成的半月形天然海灣，向來以「沙白水清」聞名。（石門區公所廣告）