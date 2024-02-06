新春慢遊雲林 主題式深度體驗

2024北港燈會

展期：113年2月5日（一）至113年2月25日（日）

地點：北港水道頭文化園區、北港顏思齊圓環、北港朝天宮、大復戲院、

北港登記所、義民廟、巷弄燈區。

雲林人文與自然生態豐富，草嶺石壁地區櫻花季即將到來，滿山遍野的櫻花充滿粉紅浪漫氛圍，是中台灣賞櫻的首選之一；此外也一定要走訪北港燈會，參與「上半年瘋女神」的人文體驗，感受地方虔誠與熱情的信仰之心，帶著輕鬆愉快的心情暢遊雲林喔！

北港 台灣燈會發源地

七大主題燈區精彩登場北港是台灣燈會的發源地，至今已50多年的歷史，北港燈會是以雲林特色、北港宗教、文化美學、聲光效果及工藝技術等特色為概念發想，把活動場域、周邊環境、道路與老街巷弄融為城市美學，使民眾重新認識「燈會原鄉」的精采風華。

北港光影藝術節創下200萬參觀人次，且榮獲IAA旗下 MUSE大獎2鉑2金、 TITAN金獎、法國NDA設計金獎等多項國際大獎，國內更拿下第10屆台灣活動卓越獎「公共服務活動」金質獎肯定，證明雲林之光「北港傳統工藝」融合現代燈藝，成功躍身國際舞台，展露台灣獨有藝文美學的鋒芒。

古坑草嶺村青山坪的櫻花道。（圖／雲林縣政府文化觀光處）

2024北港燈會有7大燈區，包括北港朝天宮、顏思齊紀念碑圓環、北港義民廟、老街巷弄、大復戲院及水道頭文化園區，預計於113年2月5日啟燈至2月25日，展現燈會原鄉魅力，邀請全國民眾於燈會期間相約走訪北港，親身感受北港燈會之美。

櫻花季 粉紅風暴來襲

春節必訪雲林境內中海拔仙境位於海拔1200公尺的草嶺石壁地區，每到春暖花開時節，自草嶺、石壁賞櫻地區，遍布粉紅色系各式櫻花沿途盛放，包含寒櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻、三色櫻、垂櫻等，浪漫氛圍破表。

農曆春節前正值約20種櫻花陸續綻放，縣府特結合古坑鄉公所及地方協會等共同舉辦2024雲林草嶺櫻花季，賞櫻期將從2月10日至3月10日，為避免上山賞櫻花遊客因山路狹小塞車，縣府規劃兩處停車場，以接駁方式讓遊客能盡興賞花，相關資訊請上雲林縣政府官網查詢。

遊客除賞櫻之外，也要造訪縣府用心打造的「草嶺石壁森林療癒基地」，漫步在「杉林步道」登上海拔1650公尺的「雲嶺之丘」，站在茶山之巔可以一口氣看盡三縣市360度環繞美景；走入「五元兩角」及「木馬古道」則可以沐浴在高濃度的負離子和天然芬多精中，感受天人合一的境界。

（雲林縣政府廣告）