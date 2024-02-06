新舊交織 潮玩嘉義市

嘉義市觀光資源豐富，景點與特色店家集中，適合春節年假兩天一夜遊程，嘉義製材所、阿里山林鐵車庫園區、檜意森活村，以及嘉義舊監宿舍群的實驗木場、福樟良材，都是全家深度旅遊阿里山林鐵文化的口袋名單首選。

特色公園 親子遊、打卡皆相宜

嘉義公園旁的KANO園區有星光溜滑梯、滑草場，是親子放電的好所在，KANO遊客中心「嘉義之森Jmori」可採買特色伴手禮；嘉義文創園區、嘉義市立美術館、花磚博物館、史蹟資料館是玩出藝文感的打卡、拍美照熱點。

在樹林間喝咖啡 品歷史

嘉義有兩座森林，阿里山森林成就嘉義市木材產業和經濟發展基礎，6000多棟木構建築聚合成而「人文森林」更具新舊融合與地方創生特色，市府推動老屋與舊城街區活化，帶動年輕人返鄉、移居嘉義市創業。

特色風格小店在舊時代風情的街弄中，如雨後春筍般林立，美食、咖啡、甜點、伴手禮、選物店、書店等一應俱全，每間潮選店都訴說主理人與空間的故事，跟著「嘉市潮選店100+Select」玩就對了。

嘉義市與咖啡淵源深遠，1918年日本人就在紅毛埤成立園藝試驗場嘉義支場種植咖啡，蘭潭後山至今還找得到當時種的咖啡樹，潮選店寶典也網羅20家咖啡店，各有情調、風格。

潮選店寶典也介紹了柴魚貓飯、荔枝拿鐵、表現嘉義木都意象的森林系甜點、結合嘉義老店南門楊桃汁的夏季檸檬系列咖啡等特色餐飲，相關資訊可上嘉義市觀光旅遊網的「嘉市潮選店」專頁查詢。

蘭潭音樂噴泉是目前國內最大型的常設性音樂噴泉，展現小城夜景的魅力。（圖／嘉義市政府觀光新聞處）

日間與蝶嬉戲 夜間跳圓舞曲

蘭潭風景區的月影潭心、音樂噴泉及姊妹亭等景點，優化周邊設施，營造光環境，入夜後更絢麗，四季、白天或夜晚，有不同風景，不論何時來都可欣賞不同的美。

鄰近的嘉義大學有「嘉大昆蟲館」，有全台唯一的旋轉彩蝶柱，可以置身彩蝶翩翩飛舞的森林園景中。

逼卡上鐵馬 遨遊鄉間、城市

嘉義市綠能交通運具有電動公車（EBus）、公共自行車（YouBike），十分便捷，持用悠遊卡、一卡通等電子票證，就可免費搭乘紅、黃、綠三線市區電動公車暢遊各大景點，也可租輛YouBike，沿著環市自行車道感受城市與田園風光兼融的悠閒氛圍。

市府觀光新聞處推薦「愛嘉義APP」是來嘉旅遊的必備良伴，景點攻略、在地必嘗美食、停車場車位、公車即時資訊等一手掌握。春節期間嘉義市各場館不打烊，開放時間可至「嘉義市觀光旅遊網」活動消息查詢，春節假期，按圖索驥走訪店家，搭電動公車、騎YouBike，用「雙B」漫遊嘉義市，用剛剛好的速度，深入感受在地人文風情。

（嘉義市政府廣告）