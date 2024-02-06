高雄市政府啟動跨局處「綠電推動專案小組」並與經濟部能源局簽訂合作協議，推動「6年1.25GW計畫」，支持產業減碳計畫及友善的淨零環境，以創能、節能及儲能為三大面向推動，多年以來突破許多法規限制、締造多項全國第一的光電設施，112年不僅獲天下城市治理卓越獎，也得到行政院國家發展永續獎的肯定。

「高雄創能光電－打造淨零城市」呼應2050淨零轉型的目標，也對應聯合國SDGs永續發展指標，規畫6年內（110～115）建置1.25GW光電目標，屆時年發電量將可達15億6250萬度電、年減碳量約82.7萬噸，112年設定累積目標值650MW，截至110年至112年9月底，已超越目標1.29倍，同時本市太陽光電設置備案案件數為4113件，為全國第一！

私人廠房也可設置屋頂型光電，如左營區特力家居設置874.82kWp光電板，節省電費支出，降低排碳總量。（圖／高雄市政府工務局提供）

綠能屋頂全民參與

高雄在各方面展現了永續力，針對漁電共生業務成立全國唯一專案辦公室，本市校園更達333所學校設置太陽光電，校數全國第一，1年內共可產生約1.5億度電，且校園內每年所需用電量約計6400萬度左右，發電量大於用電量達2.3倍之多，顯見高雄推動多元配套能源管理系統達到創電的效能，同時透過建置「高雄市綠能管理資訊整合系統平台」，能精準掌握並分析再生能源案場用電量、發電量數據。

創能光電淨零城市成效斐然 高科技產業進駐

利用高雄獨有的氣候和自然資源優勢，發展無污染的太陽能發電來解決傳統火力發電高耗能和高污染問題，創造上下游光電產業超過625億元綠能產業的經濟效益，帶動綠能相關產業發展，提供更多更好的就業機會，也提高在外地工作的高雄子弟回故鄉服務就業的意願。（高雄市政府工務局廣告）