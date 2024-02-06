台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

再過幾天就是農曆新年了，先利用這個機會先跟大家拜個早年！今天起到春節假期結束最後一天2/14(三)農曆初五，適逢「台灣運彩全新上市 百萬紅包大Fun送」抽獎活動的最後期間，想參加的朋友們可以把握最後的機會，希望您可以幸運抽中開運紅包。

「台灣運彩全新上市 百萬紅包大Fun送」抽獎活動，1月1日(一)起至2月14日(三)止只要在台灣運彩投注站購買運動彩券，不限球種、不限玩法、不限金額，持購買之運動彩券與投注站電視螢幕下方貼的「第三屆運動彩券」告示牌(載有經銷商商號及證號)一起拍照(詳如示意圖)，並到台灣運彩官網活動網頁輸入相關資料(含照片上傳)，完成登錄者，就可以參加抽獎，預計將抽出100名中獎者，另外還會從線上會員(2月14日(三)23:59前完成申請及抽獎登錄)中再抽出100名中獎者，合計200名中獎者，每人可獲得新台幣壹萬元的開運紅包。活動詳情與抽獎登錄，請上台灣運彩官網查詢。

「台灣運彩全新上市 百萬紅包大Fun送」抽獎活動即將在春節假期結束最後一天2/14(三)農曆初五截止，希望大家可以在春節期間到投注站買張運彩或申請加入運彩的線上會員，上網完成抽獎活動的登錄，除了有機會可以投注中獎外，還有機會抽中新年開運的萬元紅包，預祝大家新年快樂！恭喜發財！