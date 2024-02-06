川普有高機率代表共和黨角逐年底美國總統大選，日前受訪時再度放話，如果能夠重返白宮，將再次對大陸課徵關稅，且比重恐會高達60%，引發熱烈討論。對此，許多PTT網友認為，若此事成真，美國也會承受通膨飆升的困擾，並非只有大陸受苦。

川普受訪時再次強調對大陸的強硬態度，可能課徵超過60%的高關稅，但他否認此舉是發動貿易戰，「這不是貿易戰，我希望大陸做得很好，而且我非常喜歡習主席，他是我任期內的一位非常好的朋友。」

川普此言再讓市場擔憂貿易戰繼續惡化，智庫調查顯示，2018年以來美中貿易戰已經讓美國人損失1950億美元，失去超過24萬個就業機會。拜登政府保留川普時期的關稅政策，並增加對半導體、國防產業的保護措施。

此事引起PTT論壇網友們熱烈討論，許多人認為，若川普升高關稅限制，美國人也會受到衝擊，「又要喜迎通膨了」、「什麼通膨，不存在啦，跟地球沒有暖化一樣」、「川普又要引起第二波通膨了，大跌6千點將重現。」

儘管如此，有網友也提到，此言是川普的選舉操作，「政治語言吧，每次都來這招」、「川投顧不是每次都這樣嗎？」、「政治操作，先搶票阿，很多美國人就是非常討厭中國。」