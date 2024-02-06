過年就是要吃得盡興才開心，與其怕胖不敢吃，營養師教你聰明吃，先吃魚蝦豆腐等蛋白質，再吃蔬菜，最後吃澱粉類食物，掌握6招超簡單年節不發胖的技巧，年後肯定不會圓一圈。

營養師彭逸珊昨（5日）在臉書粉專愛健康營養師 珊珊PO文表示，這幾天相信有許多年菜熱量警示文出來，每種年菜有它的意義，與其限制不吃不如聰明吃，提供6種超簡單的方法，給大家照著做，優先吃蛋白質、蔬菜，最後再吃澱粉類食物，不僅能讓血糖較穩定，熱量也比較不會爆表。

六招年節不發胖的技巧如下

■蛋白質優先：選擇低脂優質蛋白最好，例如魚肉、白蝦、豆腐等。

■蔬菜隨意吃：葉菜類、菇類、木耳等食材都可以，烹調上盡量減少勾芡與油炸即可。

■正餐七分飽：適量不過量，三餐正常吃，減少餐間肚子餓或嘴饞的機會。

■點心謹慎挑：海苔片、銀耳飲、適量無調味堅果或氣泡水皆可，麻荖、沙其馬、牛軋糖等高熱量甜食適量就好。

■水果一拳頭：想吃甜食不如吃水果，熱量相對低也能吃甜甜解饞。

■晚上要睡飽：連假大家難免會晚睡，但建議大家不要天天熬夜，讓身體休息排毒也很重要。