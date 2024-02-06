一名26歲的女子求助乳房外科門診，指自己從未交過男友，是因腋下有副乳，醫師為她檢查，果真發現女子兩側腋下有「垂墜物」，也就是副乳腺，分別有乳頭與乳暈，也就是有4顆奶，日後懷孕時，4顆都會滴乳汁，經醫病溝通後，女子決定切除害她自卑的腋下這2顆，也恢復自信。

外科醫師林惠鈺日前上《醫師好辣》節目時指出，大家都不知道，女性在胚胎時期，就是還沒有形成的時候，與哺乳動物是一樣有8個乳頭，它會慢慢退化到剩下到胸前這2個，可是有些人，她天生沒有退化好，所以變成說，她會看到她腋下有乳頭，或是肚臍旁邊有乳頭，甚至有些會出現乳暈。

林惠鈺指，在門診時，她遇到一個比較嚴重副乳腺患者，是一個26歲的女生，她來門診是認為，自己沒有男朋友是有副乳腺，她請女子褪去上衣，再以插腰姿勢讓她檢查，「（女子）就有（2顆）很明顯的垂墜物在腋下。」

林惠鈺指，一般來說，80%副乳腺不會有乳頭或乳暈，可是那個女生她比較慘，她的副乳腺上面是有乳頭與乳暈，以前讀大學時候，那個女生覺得沒有男朋友也無所謂，但到了26歲，看到大家互相都有男女朋友，才鼓起勇氣來求醫。

來賓王彩樺接著問「那叫假性乳頭吧？以後她懷孕，這邊（腋下）會有乳汁嗎？」林惠鈺回「會。唯一解決方式就是手術，把她的（腋下）乳頭、乳暈，和那一塊多出來的皮膚、乳腺整個用葉狀刀口，把它整個全部切掉，再重新縫合，這個會有很長的傷口。」

林惠鈺指，經與女子溝通後，女子還是堅持要切除副乳腺，結果切掉之後，傷疤地方，就是貼除疤凝膠、除疤片，慢慢恢復一年後，女子回診時就很好，兩側腋下沒有副乳腺，就比較有自信。