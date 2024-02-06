有網友開車行經台中一處路口時，發現有行人要走行穿線過馬路，立即煞車並按喇叭示意行人可以通過，沒想到這名行人走了一步又後退，突然右邊一輛台中第一分局的警車行駛而過，網友的行車紀錄器全部錄下。

這名網友將行車紀錄器畫面，上傳到臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》並發文表示「尷尬了」，短短的20秒影片，卻引起網友的熱議。

台中市警局第一分局的警車，有亮警示燈，行人等警車通過後才過馬路。（翻攝臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

台中市警局第一分局的警車，有亮警示燈，行人等警車通過後才過馬路。（翻攝臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

根據影片中顯示的時間，事情發生在昨天（4日），在台中的街道上，而網友的反應也相當兩極化，不過大部分的都是支持警察的，因為警車有亮警示燈，表示該輛警車正在值勤，而這名行人也相當有禮貌，沒有強行通過。

網友看到影片後，紛紛留言表示：「這個料爆的好」、「執行勤務中」、「又是閃燈無敵星星」、「想知道結果」、「先開張單來看看」、「警車有閃燈，有優先行使」、「他有閃燈執勤中。要讓路…」、「先開單！有問題自己去申訴囉」、「他不尷尬 尷尬的就是你」，至於當時警車執行何種勤務，只能等分局出面說明才可釐清了。