立法院長韓國瑜找來立法院前副祕書長周萬來擔任本屆立院祕書長，國民黨立委皆一致盛讚。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉5日就表示，「柯建銘對議事的技巧和議場的鬥爭、法規等等，非常內行，韓國瑜卻丟出一個周萬來，這個周萬來對議事規則懂的不得了，一下就破了你的局」，引發討論。

吳子嘉4日在網路節目《董事長開講》中表示，「柯建銘對議事的技巧和議場的鬥爭、法規等等，非常內行，他每天幫民進黨顧那個議場顧的很好，結果韓國瑜卻丟出一個周萬來，這個周萬來對議事規則懂的不得了，一下就破了你的局」。

吳子嘉更接著指出，「再來國民黨這些年輕的人殺進立法院的話，我認為賴清德的個性，他的內閣閣員，會傾向於常任事務官跟學者比較多，政治人物比較少，這些人受得了立法委員的污辱嗎？一罵就垮了」，因此吳子嘉最後更斷言，「這個內閣很快就會被國民黨攻垮掉，然後議事規則就不是柯建銘可以控制的了」。