民眾黨主席柯文哲3日回新竹市出席新竹小草感恩會，柯文哲向小草志工們表示，如果台灣選舉改成有念大學才能投票，民眾黨已經贏了，而此番言論也讓藍綠立委齊轟學歷歧視。對此，前立委沈富雄4日就表示，「柯文哲得意的時候就囂張了，所以他很多講法是暴露了他的本性」，引發討論。

柯文哲3日在新竹市東區關東市民活動中心舉辦的小草感恩會，會中他也跟大家說明與分析此次選舉成敗關鍵與未來民眾黨需要改進與努力的方向，除了黨要有自營網路媒體外，也要成立相關協會，同時他也已請專業公司分析每個投開票所的選票結構，要深入研究選民的投票行為。

柯文哲說，民眾黨的支持者有幾個特色，是屬於中間的、年輕的、高教育的，一般來講高教育也隱含著高收入的，美國曾對民眾黨研究，認為台灣民眾黨很像新加坡的人民行動黨，很像菁英政黨，我們要從這個菁英政黨看要怎麼出發，它在整個社會裡面有369萬票，但它還不足以過半當選，不過，其實如果規定說有念大學的才可以投票，我們已經贏了。

對此，沈富雄4日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，「其實柯文哲的本性是保守的、是財政紀律很堅守的、是吝嗇的、厭女的」，沈富雄最後更說，「而且柯文哲得意的時候就囂張了，所以他很多講法是暴露了他的本性，你說他65歲會改嗎？你算了吧你」。