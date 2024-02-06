立法院長韓國瑜找來立法院前副祕書長周萬來擔任本屆立院祕書長，國民黨立委皆一致盛讚。對此，前立委郭正亮5日表示，「韓國瑜的聲望很快會升高，因為這個角色比較適合他，韓國瑜是有心要把工作做好，他選那個周萬來是非常高明的人選，尤其是你碰到老狐狸柯建銘，特別厲害，周萬來講話柯建銘不敢亂來」，引發討論。

郭正亮5日在政論節目《新聞大白話》中表示，「事實上我跟你講，韓國瑜的聲望很快會升高，因為這個角色比較適合他，因為以前你選總統人家會在乎你對兩岸懂多少、經濟懂多少、國際懂多少，這個不是，立法院長最重要的功能是協調，能不能站在一定的高度維持議事的公正」。

郭正亮認為，「這兩個能力他沒問題，因為他走過罷免，然後也在高雄市長這樣一度高峰，這是他人生中二度高峰，他看多了，韓國瑜當立法院長我保證他的協調力、還有主持意識的公正程度，一定贏過游錫堃，我敢這樣打包票」，郭正亮最後也認為，「我覺得韓國瑜是有心要把工作做好，他選那個周萬來是非常高明的人選，因為這個朝野的衝突有很多都是議事規則的衝突，尤其是你碰到老狐狸柯建銘，特別厲害，周萬來講話柯建銘不敢亂來」。